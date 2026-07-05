Carlo Ancelotti, Brezilya ve Norveç arasındaki maç öncesinde Haaland'ı durdurma planını açıkladı

Dünya Kupası çeyrek final aşamasında Brezilya ve Norveç millî takımları arasındaki karşılaşma öncesinde beklenmedik açıklamalar yankılanıyor. Brezilyalıların teknik direktörü Carlo Ancelotti, turnuvanın en tehlikeli forvetlerinden biri olan Erling Haaland'a karşı özel bir taktik geliştirilmediğini bildirdi. Bu karşılaşma sadece iki takımın çeyrek final biletı için mücadelesi değil, aynı zamanda dünyanın en iyi forveti ile en sağlam savunma hatlarından birinin çarpışması olarak da büyük ilgi uyandırıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayınına göre, Erling Haaland bu turnuvada şimdiden beş gol atmaya muvaffak oldu ve Norveç millî takımının ana silahı olarak kabul ediliyor. Buna rağmen, deneyimli İtalyan uzman Carlo Ancelotti öğrencilerinin becerisine tam güven duyduğunu ifade etti. Ona göre, Brezilya savunmacıları Avrupa'nın en üst düzey müsabakalarında Manchester City yıldızına karşı defalarca sahada yer aldılar ve onun oyun tarzını çok iyi biliyorlar.

Ancelotti'nin savunmacılara güveni ve taktik yaklaşımı

"'Anti-Haaland' planı diye bir şey olduğunu sanmıyorum. Savunmacılarıma ona karşı nasıl oynamaları gerektiğini anlatmama gerek yok, çünkü birbirleriyle defalarca karşılaştılar. Takımımız optimal durumda, ancak daha da gelişmeye devam etmeliyiz. Erling'in nasıl hareket edeceğini herkes biliyor. Benim görevim ona karşı bireysel talimat vermek değil, tüm takımın genel oyununu şekillendirmektir," dedi Ancelotti maç öncesi basın toplantısında.

New Jersey'deki MetLife Stadium'da oynanacak bu karşılaşmada İngiltere Premier League'deki rekabet uluslararası sahaya taşınıyor. Özellikle Arsenal savunmacısı Gabriel Magalhaes'in Brezilya savunma hattında öncülük etmesi bekleniyor. O, İngiltere şampiyonasında Haaland ile düzenli olarak mücadele ediyor. Ancelotti, işte bu tanışıklık ve deneyimin beş kez dünya şampiyonu olan takıma çeyrek final yolunda yardımcı olacağından emin.

Kadrodaki kayıplar ve dönüşler

Brezilya millî takımı bu aşamaya Japonya üzerinden alınan dramatik galibiyetin ardından ulaştı. O maçta Gabriel Martinelli tarafından son dakikalarda atılan gol takıma galibiyeti getirmişti. Ancak kadroda kayıplar da mevcut. Orta saha oyuncusu Lucas Paqueta sakatlığı nedeniyle Norveç'e karşı maçı kaçıracak. Bu durum Selecao'nun saha merkezinde belirli zorluklara yol açabilir.

Olumlu haberlerden biri, Barcelona forveti Raphinha'nın sakatlığından kurtulup kadroya dönmesinin beklenmesi. Onun dönüşü Ancelotti'ye hücum hattında daha fazla seçenek imkânı sunuyor. Norveç tarafında ise savunmacılar Julian Ryerson ve Holmgren Pedersen'in durumu belirsizliğini koruyor. Buna rağmen, Ståle Solbakken yönetimindeki takım Brezilya'nın güçlü baskısına dayanmaya hazırlanıyor.

Bu karşılaşmanın galibi çeyrek finalde İngiltere veya Meksika millî takımları arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak. Norveç düzenli oyun ve güçlü disipline güveniyorken, Brezilya bireysel becerisine ve taktik deneyimine güveniyor. Ancelotti'nin öğrencileri Japonya ile oynanan maçtaki hatalardan ders çıkararak, turnuvanın ana favorilerinden biri olduklarını kanıtlamaya çalışacaklar.