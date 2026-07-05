Erbutayev'in ilk yumrukları Kazak rakibinin çenesini kırdı

Kazak dövüşçü Odiljon Sandibekov'un antrenörü Miramgali Akmoldinov, IBA Nomad 15 turnirinde Özbek Abdumalik Erbutayev'e karşı yapılan mücadelenin neden ilk rauntta sona erdiğini açıkladı.

Uzmana göre, maç öncesinde net bir plan yapılmıştı ancak Sandibekov ilk saniyelerde bir hata yaptı ve bu durum ağır sonuçlara yol açtı.

Plan, ilk dakikayı güvenli geçirmekti

Akmoldinov, ekibin Erbutayev'in dövüş stilini iyi analiz ettiğini ve ilk dakikada güvenli hareket etmeyi planladıklarını belirtti.

«Her şeyden önce ilk dakikayı güvenli bir şekilde atlatmayı hedeflemiştik. Rakibin stilini iyi bildiğimiz için bu senaryoya göre hazırlandık», dedi antrenör.

Hazırlık sürecinde Erbutayev ile benzer vücut yapısına ve fiziksel özelliklere sahip bir sparring partneri de dahil edilmişti.

«Antrenmanlarda her şeyi başarıyla uyguluyorduk», diye ekledi.

İlk saniyelerdeki hata belirleyici oldu

Antrenöre göre, «Ados» lakaplı Sandibekov'un yaptığı temel hata, maç başlar başlamaz çok kasılmasıydı.

Bu durumdan yararlanan «Abi» lakaplı Abdumalik Erbutayev, ilk saldırısını rahatça hazırladı ve güçlü bir yumruk serisi gönderdi.

«Odiljon ilk saniyelerde çok kasıldı. Erbutayev ise ilk saldırı için kendini rahatça hazırladı», dedi Akmoldinov.

Sandibekov'un çenesi kırıldı

Akmoldinov, ilk yumruk serisinin öğrencisinde ciddi bir yaralanmaya yol açtığını belirtti.

«İlk yumruk serisinden itibaren Odiljon'un çenesinde kırık meydana geldi. Ardından gelen darbeler durumu daha da kötüleştirdi», dedi antrenör.

Bunun ardından Sandibekov maça devam edemedi.

Erbutayev ilk rauntta nakavt etti

Yarı orta sıklet mücadelesi üç raunt üzerinden planlanmıştı. Ancak karşılaşma uzun sürmedi.

Abdumalik Erbutayev, rakibini daha ilk rauntta nakavt ederek net bir galibiyet elde etti.

Böylece Özbek dövüşçünün hızlı ve güçlü saldırısı, önceden hazırlanan planı birkaç saniye içinde boşa çıkardı.