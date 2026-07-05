Zlatan Ibrahimović: «Ben olsam beş kırmızı kart görürdüm»

Zlatan Ibrahimović, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Fransa'nın Paraguay'a karşı sergilediği disiplinli oyuna övgüde bulundu.

İsveçli eski golcüye göre, maçın gergin geçmesine rağmen Fransızlar rakiplerinin kışkırtmalarına kapılmayarak büyük bir zihinsel dayanıklılık gösterdi.

«Fransızlar sakin kaldı»

Ibrahimović, karşılaşma boyunca Paraguaylı oyuncuların sert ve provokatif bir futbol sergilediğini belirtti.

«Eğer o maçta sahada ben olsaydım, muhtemelen dört veya beş kırmızı kart görürdüm. Fransız oyuncular ise sakin kaldılar, gülümsediler ve rakiplerinin kışkırtmalarına gelmediler» dedi FOX Sports yayınında.

Ona göre, böyle bir durumda rakibe verilebilecek en doğru yanıt, duygulara değil sonuca odaklanmaktır.

Mbappe tek golü attı

Karşılaşma Fransa'nın 1-0'lık galibiyetiyle sona erdi.

Mücadeledeki tek golü penaltıdan Kylian Mbappe kaydetti. Fransa kaptanı, fırsatı iyi değerlendirerek takımını çeyrek finale taşıdı.

Çeyrek finalde rakip Fas

Didier Deschamps'ın öğrencileri, bir sonraki turda Fas milli takımıyla karşı karşıya gelecek.

Bu maçın galibi Dünya Kupası yarı final biletini alacak. Fransa için Paraguay karşısında gösterilen sakinlik ve disiplin, bir kez daha en önemli silahları olabilir.