Çin uzayda Starlink ile rekabeti kızıştırıyor: Qianfan projesinde yeni aşama

Çin, kendi küresel uydu internet ağını oluşturma yolunda önemli bir adım daha attı. Ülkenin güneyindeki Hainan adasında bulunan Wenchang ticari uzay üssünden, Qianfan (ayrıca "Bin Yelken" olarak da bilinir) projesinin yeni uydu grubu başarıyla yörüngeye fırlatıldı. Bu proje, ABD merkezli SpaceX şirketine ait Starlink sistemine karşı ana rakip olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Fırlatma, yerel saatle 21:43'te Long March-8A taşıyıcı roketi kullanılarak gerçekleştirildi. Ixbt.com'un verilerine göre, bu söz konusu serideki 15. uydu grubu olup tüm cihazlar hedeflenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Bu görev, Çin'in uzayı keşfetme ve dijital ekonomiyi geliştirme konusundaki stratejik hedefleriyle tam uyum içerisindedir.

Alçak yörünge iletişiminin avantajları

Qianfan projesi, alçak dünya yörüngesinde (LEO) çalışan on binlerce iletişim uydusunu içermektedir. Cihazlar, yer yüzeyinden 300 km ile 2000 km arasındaki yüksekliklerde hareket eder. Bu düşük irtifa, geleneksel (36 bin km yükseklikteki) jeostatik uydulara kıyasla sinyal iletimindeki gecikme süresini (ping) önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılar.

Yeni ağın temel görevi, yer üstü altyapısının kurulmasının zor veya ekonomik açıdan verimsiz olduğu bölgelere yüksek hızlı internet sağlamaktır. Bunlar arasında dağlık bölgeler, çöller, uzak adalar ve dünya okyanusları yer almaktadır. Özbekistan gibi denize kıyısı olmayan ve karmaşık coğrafi yapıya sahip bölgeler için de bu tür teknolojiler, gelecekte iletişim kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir.

Küresel pazardaki rekabet

Şu anda uzaydan internet dağıtımı pazarında Elon Musk liderliğindeki Starlink sistemi mutlak bir üstünlüğe sahip. Hâlihazırda yörüngede 7 binden fazla aktif Starlink uydusu bulunmaktadır. Çin ise Qianfan projesi aracılığıyla bu tekeli kırmayı ve kendi teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefliyor.

Uzmanlar, Çin'in bu alandaki faaliyetlerinin sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik güvenlik açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Long March serisi roketler için bu 656. görev oldu. Bu gösterge, Çin roket teknolojisinin güvenilirliğini ve ülkenin uzaya yük taşıma konusundaki devasa potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

Gelecekte Qianfan ağı tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, dünya genelinde istikrarlı ve uygun fiyatlı internet erişimi sunması bekleniyor. Bu durum, küresel telekomünikasyon pazarında fiyatların düşmesine ve teknolojik yarışın yeni bir aşamaya geçmesine katkı sağlayacaktır.