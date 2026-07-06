Çin uzayda Starlink ile rekabeti kızıştırıyor: Qianfan projesinde yeni aşama

·1·Teknoloji
Çin uzayda Starlink ile rekabeti kızıştırıyor: Qianfan projesinde yeni aşama

Çin, kendi küresel uydu internet ağını oluşturma yolunda önemli bir adım daha attı. Ülkenin güneyindeki Hainan adasında bulunan Wenchang ticari uzay üssünden, Qianfan (ayrıca "Bin Yelken" olarak da bilinir) projesinin yeni uydu grubu başarıyla yörüngeye fırlatıldı. Bu proje, ABD merkezli SpaceX şirketine ait Starlink sistemine karşı ana rakip olarak görülüyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Fırlatma, yerel saatle 21:43'te Long March-8A taşıyıcı roketi kullanılarak gerçekleştirildi. Ixbt.com'un verilerine göre, bu söz konusu serideki 15. uydu grubu olup tüm cihazlar hedeflenen yörüngeye başarıyla yerleştirildi. Bu görev, Çin'in uzayı keşfetme ve dijital ekonomiyi geliştirme konusundaki stratejik hedefleriyle tam uyum içerisindedir.

Alçak yörünge iletişiminin avantajları

Qianfan projesi, alçak dünya yörüngesinde (LEO) çalışan on binlerce iletişim uydusunu içermektedir. Cihazlar, yer yüzeyinden 300 km ile 2000 km arasındaki yüksekliklerde hareket eder. Bu düşük irtifa, geleneksel (36 bin km yükseklikteki) jeostatik uydulara kıyasla sinyal iletimindeki gecikme süresini (ping) önemli ölçüde azaltmayı mümkün kılar.

Yeni ağın temel görevi, yer üstü altyapısının kurulmasının zor veya ekonomik açıdan verimsiz olduğu bölgelere yüksek hızlı internet sağlamaktır. Bunlar arasında dağlık bölgeler, çöller, uzak adalar ve dünya okyanusları yer almaktadır. Özbekistan gibi denize kıyısı olmayan ve karmaşık coğrafi yapıya sahip bölgeler için de bu tür teknolojiler, gelecekte iletişim kalitesini artırmada önemli bir rol oynayabilir.

Küresel pazardaki rekabet

Şu anda uzaydan internet dağıtımı pazarında Elon Musk liderliğindeki Starlink sistemi mutlak bir üstünlüğe sahip. Hâlihazırda yörüngede 7 binden fazla aktif Starlink uydusu bulunmaktadır. Çin ise Qianfan projesi aracılığıyla bu tekeli kırmayı ve kendi teknolojik bağımsızlığını sağlamayı hedefliyor.

Uzmanlar, Çin'in bu alandaki faaliyetlerinin sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik güvenlik açısından da önemli olduğunu vurguluyor. Long March serisi roketler için bu 656. görev oldu. Bu gösterge, Çin roket teknolojisinin güvenilirliğini ve ülkenin uzaya yük taşıma konusundaki devasa potansiyelini bir kez daha kanıtlıyor.

Gelecekte Qianfan ağı tam kapasiteyle faaliyete geçtiğinde, dünya genelinde istikrarlı ve uygun fiyatlı internet erişimi sunması bekleniyor. Bu durum, küresel telekomünikasyon pazarında fiyatların düşmesine ve teknolojik yarışın yeni bir aşamaya geçmesine katkı sağlayacaktır.

ÇinUzayQianfanStarlinkTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Agility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamadaAgility Robotics halka arz ediliyor: İnsansı robotlar pazarı yeni bir aşamadaBugün, 11:22Çin yarı iletken yarışında yeni bir aşamaya geçti: Şanghay'da dev tesis kuruluyorÇin yarı iletken yarışında yeni bir aşamaya geçti: Şanghay'da dev tesis kuruluyorBugün, 10:24İngiltere'de füzyon reaktörlerinin bakımını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yöntem geliştirildiİngiltere'de füzyon reaktörlerinin bakımını kolaylaştıran devrim niteliğinde bir yöntem geliştirildiBugün, 09:26Endüstride güvenlik devrimi: Robotların yaklaştığını artık sesle hissetmek mümkünEndüstride güvenlik devrimi: Robotların yaklaştığını artık sesle hissetmek mümkünBugün, 09:00Avrupa'nın Gelecekteki Enerjisine Doğru: Füzyon Enerji Santralleri İçin Yeni ProjeAvrupa'nın Gelecekteki Enerjisine Doğru: Füzyon Enerji Santralleri İçin Yeni ProjeBugün, 08:21Rosatom ondan fazla küçük ölçekli NGS projesi geliştiriyor: Özbekistan ilk sıradaRosatom ondan fazla küçük ölçekli NGS projesi geliştiriyor: Özbekistan ilk sıradaBugün, 07:22
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi
NASA Mars'ta Yaşamın En Güçlü Kanıtlarını Buldu: Perseverance Güncellemesi