Luis Castro, Cristiano Ronaldo'yu savundu: Portekiz'in mağlubiyetinde kim suçlu?

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası şampiyonluğu hayalleri sona erdi. Dallas'ta İspanya'ya karşı oynanan son 16 turu maçındaki mağlubiyetin ardından 41 yaşındaki golcü, sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Bu başarısızlığın ardından takım kaptanı eleştirilerin hedefi haline gelirken, eski teknik direktörü Luis Castro oyuncusunu savundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Al-Nassr'ın eski teknik direktörü Luis Castro, Arriyadiyah gazetesine verdiği röportajda, Portekiz milli takımının turnuvadan elenmesinden sadece Ronaldo'yu sorumlu tutmanın haksızlık olduğunu vurguladı. Teknik direktöre göre mağlubiyetten tüm takım sorumludur ve odak noktasını tek bir kişiye çevirmek yanlış bir stratejidir.

"Oyuncuları tek tek değerlendirmiyorum, takımın değeri tüm grubun birliğinde yatar. O gün sadece bir oyuncu değil, tüm Portekiz kaybetti" dedi. Goal.com'un haberine göre Castro, Ronaldo'nun sahadaki hareketlerinin Roberto Martinez'in takımını engellediği yönündeki görüşlere katılmıyor.

Savunma hatası ve son dakikalar

Maçın son dakikalarında yenen gole değinen Luis Castro, asıl hatayı savunma oyuncusu Ruben Dias'ın yaptığını belirtti. Ona göre Portekiz uzatmalara hazırlanırken, İspanya hücum gücünü artırdı ve savunma hattındaki boşluğu iyi değerlendirdi.

"İspanya, normal sürede kazanmak için daha fazla oyuncuyla hücum etti. Pozisyonlardan birinde Portekizli stoperlerden biri pozisyonunu kaybetti ve bu durum rakip oyuncu Mikel Merino için boş bir alan yarattı. Sonuç olarak golü attı" diyor Castro.

Rakamların ardındaki gerçek

Teknik direktör Ronaldo'yu savunsa da, istatistikler efsanevi golcünün fiziksel durumunun düştüğünü gösteriyor. Turnuva boyunca üç gol atmayı başarsa da, akan oyundaki verimliliği önemli ölçüde azaldı. Verilere göre Ronaldo, son iki Dünya Kupası'nda 500 dakikadan fazla sahada kalıp tek bir rakibini bile çalımlayamayan tek forvet oldu.

Buna rağmen Cristiano Ronaldo, röportajında Portekiz futbol tarihindeki yerini hatırlattı. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu ancak milli takımla elde ettiği başarıların, özellikle 2016 Avrupa Şampiyonluğu'nun, onun için Dünya Kupası ile aynı öneme sahip olduğunu belirtti.

"Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu benim son Dünya Kupamdı. Artık ailemle dinlenme ve gelecek hakkında düşünme zamanı. Unutmayın, Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı" diyerek sözlerini noktaladı 41 yaşındaki yıldız.