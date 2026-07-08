Luis Castro, Cristiano Ronaldo'yu savundu: Portekiz'in mağlubiyetinde kim suçlu?

·112·Spor
Luis Castro, Cristiano Ronaldo'yu savundu: Portekiz'in mağlubiyetinde kim suçlu?

Futbol dünyasının yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo için Dünya Kupası şampiyonluğu hayalleri sona erdi. Dallas'ta İspanya'ya karşı oynanan son 16 turu maçındaki mağlubiyetin ardından 41 yaşındaki golcü, sahayı gözyaşlarıyla terk etti. Bu başarısızlığın ardından takım kaptanı eleştirilerin hedefi haline gelirken, eski teknik direktörü Luis Castro oyuncusunu savundu. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Al-Nassr'ın eski teknik direktörü Luis Castro, Arriyadiyah gazetesine verdiği röportajda, Portekiz milli takımının turnuvadan elenmesinden sadece Ronaldo'yu sorumlu tutmanın haksızlık olduğunu vurguladı. Teknik direktöre göre mağlubiyetten tüm takım sorumludur ve odak noktasını tek bir kişiye çevirmek yanlış bir stratejidir.

"Oyuncuları tek tek değerlendirmiyorum, takımın değeri tüm grubun birliğinde yatar. O gün sadece bir oyuncu değil, tüm Portekiz kaybetti" dedi. Goal.com'un haberine göre Castro, Ronaldo'nun sahadaki hareketlerinin Roberto Martinez'in takımını engellediği yönündeki görüşlere katılmıyor.

Savunma hatası ve son dakikalar

Maçın son dakikalarında yenen gole değinen Luis Castro, asıl hatayı savunma oyuncusu Ruben Dias'ın yaptığını belirtti. Ona göre Portekiz uzatmalara hazırlanırken, İspanya hücum gücünü artırdı ve savunma hattındaki boşluğu iyi değerlendirdi.

"İspanya, normal sürede kazanmak için daha fazla oyuncuyla hücum etti. Pozisyonlardan birinde Portekizli stoperlerden biri pozisyonunu kaybetti ve bu durum rakip oyuncu Mikel Merino için boş bir alan yarattı. Sonuç olarak golü attı" diyor Castro.

Rakamların ardındaki gerçek

Teknik direktör Ronaldo'yu savunsa da, istatistikler efsanevi golcünün fiziksel durumunun düştüğünü gösteriyor. Turnuva boyunca üç gol atmayı başarsa da, akan oyundaki verimliliği önemli ölçüde azaldı. Verilere göre Ronaldo, son iki Dünya Kupası'nda 500 dakikadan fazla sahada kalıp tek bir rakibini bile çalımlayamayan tek forvet oldu.

Buna rağmen Cristiano Ronaldo, röportajında Portekiz futbol tarihindeki yerini hatırlattı. Mağlubiyetten dolayı üzgün olduğunu ancak milli takımla elde ettiği başarıların, özellikle 2016 Avrupa Şampiyonluğu'nun, onun için Dünya Kupası ile aynı öneme sahip olduğunu belirtti.

"Elimden gelenin en iyisini yaptım. Bu benim son Dünya Kupamdı. Artık ailemle dinlenme ve gelecek hakkında düşünme zamanı. Unutmayın, Cristiano'dan önce Portekiz hiçbir şey kazanmamıştı" diyerek sözlerini noktaladı 41 yaşındaki yıldız.

Cristiano RonaldoPortekizDünya KupasıLuis CastroFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Harry Kane durdurulamaz bir güç haline geldi: Onu durdurmanın sırrı ortaya çıktıHarry Kane durdurulamaz bir güç haline geldi: Onu durdurmanın sırrı ortaya çıktıBugün, 15:55Resmi: Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörü olduResmi: Alvaro Arbeloa, İngiltere Premier Lig ekibi Fulham'ın teknik direktörü olduBugün, 14:58Mikel Arteta Arsenal'da Arsène Wenger'in rekorunu kırabilir mi: Eski yıldızdan tahminMikel Arteta Arsenal'da Arsène Wenger'in rekorunu kırabilir mi: Eski yıldızdan tahminBugün, 14:54Mısır Milli Takımı mağlubiyete rağmen taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılandıMısır Milli Takımı mağlubiyete rağmen taraftarlar tarafından kahramanlar gibi karşılandıBugün, 14:38Lionel Scaloni gözyaşlarını tutamadı: Arjantin, Mısır karşısında dramatik bir galibiyet aldıLionel Scaloni gözyaşlarını tutamadı: Arjantin, Mısır karşısında dramatik bir galibiyet aldıBugün, 14:10Arsenal'den sürpriz transfer: Londra ekibi bir yıldır forma giymeyen kaleciyi kadrosuna katıyorArsenal'den sürpriz transfer: Londra ekibi bir yıldır forma giymeyen kaleciyi kadrosuna katıyorBugün, 13:39
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı