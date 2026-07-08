Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ünlü Die Weltwoche dergisine kapsamlı bir röportaj verdi. Kremlin temsilcisi, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme şartlarını açıkladı; ayrıca Rusya-ABD ilişkileri, nükleer savaş riski ve Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği konularına değindi. Zamin.uz bu ses getiren röportajın en önemli tezlerini bir araya getirdi.

Çatışma bir günde bitebilir: Temel şart ne?

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı ertesi gün durdurabileceğini vurguladı. Bunun için Kiev'den sadece tek bir siyasi karar bekleniyor:

"Donbas'tan, yani şu anda Rusya'ya ait olan bölgelerden güçlerini çekmeli, de-fakto ve de-jure oluşan durumu kabul etmelidir. Ertesi gün savaş biter."

Kremlin temsilcisi, Zelenski'nin seçim kampanyasında halka tam olarak çatışmaları durdurma sözü verdiğini ve hala bu sorumluluk gerektiren kararı alma imkanına sahip olduğunu hatırlattı.

Kremlin'in temel siyasi duruşu

Röportajda küresel sorunlar ve Rusya'nın bunlara yaklaşımı şu şekilde ifade edildi:

Konu Kremlin'in duruşu ve değerlendirmesi ABD ile ilişkiler Mevcut ilişkiler "sıfır"seviyesinde, ancak iki ülke temsilcileri diyaloğu tamamen koparmamak için yeterince rasyonel davranıyor. Donald Trump faktörü Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme pozisyonu Moskova'ya uygun. Tam bir anlaşma olmasa bile konuşmanın önemli olduğu düşünülüyor. Nükleer silahlar Kullanılmasına gerek yok. Sadece "Rus devletinin varlığına doğrudan bir tehdit oluştuğunda" kullanılabilir. Cephedeki durum Rus ekonomisi ve sistemi savaş koşullarına uyum sağladı. Konstantinovka'dan sonraki hedef Kramatorsk ve Slavyansk şehirleri.

Avrupa'ya uyarı: "Bu tarihteki en büyük hata"

Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin çatışmaya katılımını eleştirerek, bunun sadece mali yardım değil; uydu verileri, silahlar ve askeri danışmanlarla desteklenen "kapsamlı bir savaş" olduğunu belirtti.

Ona göre, Avrupa Birliği'nin askeri-ekonomik bir bloğa dönüşmesi ve Rusya'yı "stratejik olarak mağlup edebileceğini" düşünmesi tarihteki en büyük hatadır.

"Rusya, Avrupa için bir tehdit kaynağı değildir. Ancak endişelerimize kulak verilmelidir. Eğer Avrupa buna dikkat etmezse, büyük sorunlar ortaya çıkacaktır. Rusya ile diyaloğu bir an önce yeniden başlatmaya çalışın," tavsiyesinde bulundu Peskov.

Kremlin sözcüsü, önlerinde çok sert bir çatışma dönemi olduğunu öngörüyor. Ardından Avrupa sahnesine Charles de Gaulle ve Helmut Kohl gibi büyük ölçekli yeni bir siyasetçi nesli gelecek ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için yine diyalog masasına dönülecektir.