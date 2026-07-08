Savaşı bir günde bitirme şartı açıklandı: Peskov bu konuda neler dedi?

·107·Dünya
Savaşı bir günde bitirme şartı açıklandı: Peskov bu konuda neler dedi?

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, İsviçre'nin ünlü Die Weltwoche dergisine kapsamlı bir röportaj verdi. Kremlin temsilcisi, Ukrayna'daki çatışmayı sona erdirme şartlarını açıkladı; ayrıca Rusya-ABD ilişkileri, nükleer savaş riski ve Avrupa güvenlik mimarisinin geleceği konularına değindi. Zamin.uz bu ses getiren röportajın en önemli tezlerini bir araya getirdi.

Çatışma bir günde bitebilir: Temel şart ne?

Peskov, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin savaşı ertesi gün durdurabileceğini vurguladı. Bunun için Kiev'den sadece tek bir siyasi karar bekleniyor:

"Donbas'tan, yani şu anda Rusya'ya ait olan bölgelerden güçlerini çekmeli, de-fakto ve de-jure oluşan durumu kabul etmelidir. Ertesi gün savaş biter."

Kremlin temsilcisi, Zelenski'nin seçim kampanyasında halka tam olarak çatışmaları durdurma sözü verdiğini ve hala bu sorumluluk gerektiren kararı alma imkanına sahip olduğunu hatırlattı.

Kremlin'in temel siyasi duruşu

Röportajda küresel sorunlar ve Rusya'nın bunlara yaklaşımı şu şekilde ifade edildi:

Konu

Kremlin'in duruşu ve değerlendirmesi

ABD ile ilişkiler

Mevcut ilişkiler "sıfır"seviyesinde, ancak iki ülke temsilcileri diyaloğu tamamen koparmamak için yeterince rasyonel davranıyor.

Donald Trump faktörü

Trump'ın sorunları diyalog yoluyla çözme pozisyonu Moskova'ya uygun. Tam bir anlaşma olmasa bile konuşmanın önemli olduğu düşünülüyor.

Nükleer silahlar

Kullanılmasına gerek yok. Sadece "Rus devletinin varlığına doğrudan bir tehdit oluştuğunda" kullanılabilir.

Cephedeki durum

Rus ekonomisi ve sistemi savaş koşullarına uyum sağladı. Konstantinovka'dan sonraki hedef Kramatorsk ve Slavyansk şehirleri.

Avrupa'ya uyarı: "Bu tarihteki en büyük hata"

Dmitriy Peskov, Batılı ülkelerin çatışmaya katılımını eleştirerek, bunun sadece mali yardım değil; uydu verileri, silahlar ve askeri danışmanlarla desteklenen "kapsamlı bir savaş" olduğunu belirtti.

Ona göre, Avrupa Birliği'nin askeri-ekonomik bir bloğa dönüşmesi ve Rusya'yı "stratejik olarak mağlup edebileceğini" düşünmesi tarihteki en büyük hatadır.

"Rusya, Avrupa için bir tehdit kaynağı değildir. Ancak endişelerimize kulak verilmelidir. Eğer Avrupa buna dikkat etmezse, büyük sorunlar ortaya çıkacaktır. Rusya ile diyaloğu bir an önce yeniden başlatmaya çalışın," tavsiyesinde bulundu Peskov.

Kremlin sözcüsü, önlerinde çok sert bir çatışma dönemi olduğunu öngörüyor. Ardından Avrupa sahnesine Charles de Gaulle ve Helmut Kohl gibi büyük ölçekli yeni bir siyasetçi nesli gelecek ve yeni bir güvenlik mimarisi oluşturmak için yine diyalog masasına dönülecektir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

1000 metrelik uçurum üzerinde “Batı'ya Yolculuk” çizgi filmi sahnesi canlandırıldı1000 metrelik uçurum üzerinde “Batı'ya Yolculuk” çizgi filmi sahnesi canlandırıldıBugün, 16:45Macron zor durumda: Erdoğan'ın eşi elini öptürmedi (video)Macron zor durumda: Erdoğan'ın eşi elini öptürmedi (video)Bugün, 15:45Zelenskiy savaşın kaderini belirleyecek faktörü açıkladıZelenskiy savaşın kaderini belirleyecek faktörü açıkladıBugün, 14:42YouTuber, felçli babası için robot tekerlekli sandalye geliştirdiYouTuber, felçli babası için robot tekerlekli sandalye geliştirdiBugün, 13:45Bir anne 4 yaşındaki oğlunu öldürüp onu yemeye çalışmakla suçlanıyorBir anne 4 yaşındaki oğlunu öldürüp onu yemeye çalışmakla suçlanıyorBugün, 13:35139 kez başarısız olan adam sonunda ehliyet sınavını geçti139 kez başarısız olan adam sonunda ehliyet sınavını geçtiBugün, 13:33
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı