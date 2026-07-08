Harry Kane durdurulamaz bir güç haline geldi: Onu durdurmanın sırrı ortaya çıktı

İngiltere Milli Takımı ve Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane, dünya futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olarak konumunu sağlamlaştırmaya devam ediyor. 2026 Dünya Kupası'nda sergilediği üretken oyunla sadece taraftarları değil, eski futbol yıldızlarını da kendine hayran bırakıyor. Goal.com'a verdiği röportajda, İngiltere Milli Takımı'nın eski savunma oyuncusu Des Walker, Kane gibi bir forveti durdurmanın neredeyse imkansız olduğunu vurguladı. Goal.com'un aktardığına göre, haber veriyor.

Walker'a göre, günümüzde Harry Kane'i sahada zapt etmek için savunma oyuncuları çok sert önlemlere başvurmak zorunda kalıyor. Eski savunmacı, "Onu durdurmanın tek yolu, sahada ona karşı daha sert oynamak ve tekme atmaktır. Çünkü o da size karşı aynı şekilde oynamaktan çekinmez," diyerek esprili ama ciddi bir tonda açıklama yaptı. Ona göre Kane sadece gol atan biri değil, oyunun her anında takımına katkı sağlayan evrensel bir futbolcu.

Almanya'daki başarı ve kupa lanetinin sonu

Harry Kane'in Tottenham'dan bir Alman devine transferi kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Londra'da yıllarca hiçbir büyük kupa kazanamayan golcü, Bayern Münih formasıyla bu "laneti" kırmayı başardı. 32 yaşındaki futbolcu şu anda iki kez Bundesliga şampiyonu unvanına sahip. Almanya'daki kariyeri boyunca sadece takım başarısı değil, bireysel istatistiklerini de rekor seviyelere taşıdı.

İstatistiklere göre Kane, Bayern formasıyla çıktığı 147 maçta 146 gol atmayı başardı. Sadece geçtiğimiz sezon 61 kez rakip fileleri havalandırarak kendi kişisel rekorunu tazeledi. Bu istikrar, onun dünyanın en iyi golcülerinden biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Oyun tarzı, Alan Shearer ve Ian Wright gibi efsanelerle kıyaslanıyor.

Dünya Kupası'nda liderlik

Şu anda Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Harry Kane, İngiltere Milli Takımı'nı çeyrek finale taşıdı. Meksika'ya karşı oynanan ve 3-2'lik galibiyetle sonuçlanan dramatik maçta yine sahneye çıktı. Bu turnuvada şimdiden 6 gol atmayı başardı ve milli formayla toplam gol sayısını 85'e çıkardı.

Kane sadece golleriyle değil, sahadaki tecrübesiyle de rekorları kırmaya hazırlanıyor. Peter Shilton'ın milli takımda en çok forma giyen oyuncu rekorunu kırmasına sadece 6 maç kaldı. Eğer İngiltere bu turnuvayı kazanırsa, Kane'in futbol tarihindeki en büyük oyunculardan biri olarak statüsü tartışmasız bir şekilde pekişecektir.

Uzmanlar, Harry Kane'in en güçlü yanının özgüveni olduğunu belirtiyor. Maçın 90. dakikasına kadar görünmez olabilir ama son saniyelerde gol atacağından ne kendisi ne de takım arkadaşları şüphe duyar. İşte bu özellik onu diğer forvetlerden ayırıyor ve İngiltere Milli Takımı'nın başarısının anahtarı olarak hizmet ediyor.