Real Madrid, Michael Olise için transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor

·0·Spor
Real Madrid, Michael Olise için transfer rekorunu kırmaya hazırlanıyor

İspanyol devi Real Madrid, transfer piyasasında bir kez daha ses getirecek bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Madrid ekibinin, Almanya'nın Bayern Münih kulübünde forma giyen hücum oyuncusu Michael Olise için rekor düzeyde bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu yönündeki haberler futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. Bu transfer gerçekleşirse, futbol tarihinin en pahalı transferi olabilir. Bu haberi Goal.com aktarıyor. Goal.com'un haberine göre, Real Madrid yönetimi 23 yaşındaki Fransız yetenek için yaklaşık 223 milyon avroluk bir paket hazırlıyor. Bu rakamın, Neymar'ın 2017 yılında kırdığı 222 milyon avroluk dünya rekorunu geride bırakması bekleniyor. Kulüp başkanı Florentino Perez, dünya futbolunun en parlak yıldızlarını aynı takımda toplama geleneğini sürdürmekte kararlı.

Ivan Zamorano: "Olise yarın hemen alınmalı"

Real Madrid efsanesi ve eski Şilili golcü Ivan Zamorano, Marca gazetesine verdiği röportajda bu transferi tam desteklediğini belirtti. Zamorano'ya göre Michael Olise, takımın hücum potansiyelini bir üst seviyeye taşıyacak en uygun aday. Zamorano, hücumda korkutucu bir üçlü oluşturmanın gerekliliğine vurgu yaptı.

"Oliseyi yarın hemen alırdım! O, Kylian Mbappe ve Vinicius Junior birlikte oynarsa takım durdurulamaz bir güce dönüşür. Ayrıca orta sahaya Enzo Fernandez gibi oyuncular getirerek kadroyu daha da güçlendirmek lazım. Harika savunmacılarımız var, bu transferlerle mükemmel bir takım oluruz" diyor efsanevi golcü.

Michael Olise, bu sezon Bayern Münih formasıyla kendini kanıtlamayı başardı. Crystal Palace'tan Almanya'ya transfer olduktan sonra Avrupa'nın en üretken forvetlerinden birine dönüştü. Çok yönlü özellikleri ve hücumun farklı bölgelerinde oynayabilmesi, Real Madrid teknik heyeti için ek seçenekler yaratıyor.

Denge ve gelecekteki sorunlar

Zamorano kulübün geleceğine iyimser baksa da, takımın son maçlardaki sorunlarına da değindi. Ona göre sadece yıldız hücumculara güvenmek beklenen sonucu vermeyebilir. 2025-2026 sezonundaki bazı zorluklar, takımda dengeyi korumanın önemini ortaya koydu.

"Dünya çapında iki forvetimiz var ve takım onların etrafında kurulmalı. Ancak geçen sezon hücum, orta saha ve savunma arasında bir dengesizlik göze çarptı. Sadece Vinicius Junior ve Kylian Mbappe gibi 'canavarların' yeteneğine bel bağlamamalıyız. Takım hücumdan savunmaya kadar bütünleşik ve kenetlenmiş bir şekilde hareket etmeli" diye ekledi eski futbolcu.

Şu anda Real Madrid yönetimi, bu transferin mali boyutlarını ve Bayern Münih'in tutumunu inceliyor. Eğer anlaşma başarıyla sonuçlanırsa, Michael Olise Madrid'in yeni 'Galacticos' projesinin önemli bir parçası haline gelecek. UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarında böylesine yıldızlarla dolu bir kadroyu izlemek futbolseverler için her zaman büyük bir keyif olacak.

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Real MadridMichael OliseTransferBayern MünihFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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