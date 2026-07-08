1000 metrelik uçurum üzerinde “Batı'ya Yolculuk” çizgi filmi sahnesi canlandırıldı

Çin'in Guangxi bölgesindeki Beidi Dağı turistik kompleksinde ziyaretçiler hayranlık verici bir gösteriye tanık oldu. Profesyonel akrobatlar, ünlü “Batı'ya Yolculuk” (Journey to the West) eserindeki karakterlerin kılığında, bin metre yükseklikteki uçurumun üzerine gerilmiş bir ip üzerinde performans sergiledi.

Sahne gösterisinde Tang Hanedanı keşişi Xuanzang ve üç öğrencisi canlandırıldı. Akrobatlar, yüksek uçurumun üzerinde dengelerini koruyarak hareket ederek izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.

Sosyal medyada yayılan videolar kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı. Birçok kullanıcı bu görüntülerin yapay zeka ile oluşturulduğunu düşünürken, diğerleri bunu akrobatların yüksek becerisinin ve cesaretinin parlak bir örneği olarak değerlendirdi.

Ancak Beidi Dağı yönetimi gösterinin tamamen gerçek olduğunu doğruladı. Yetkililer, performansın profesyonel sanatçılar tarafından her gün dört kez sergilendiğini belirtti. Güvenlik gereksinimleri nedeniyle, sıradan turistlerin bu gösteriye katılmasına izin verilmemektedir.

Bu şov, günümüzde Çin'deki en sıra dışı ve ilgi çekici turistik programlardan biri olarak büyük ilgi görüyor.