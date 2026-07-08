Mısırlı gazeteci: «Milli takımımız tarih yazdı»

·45·Spor
Mısırlı gazeteci: «Milli takımımız tarih yazdı»

Mısır milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin'e 3-2 mağlup oldu. Afrika temsilcisi 79. dakikaya kadar önde götürdüğü maçta, son dakikalarda kalesinde üst üste üç gol gördü.

Mısır milli takımı temsilcisi Ehib Receb, bu mağlubiyetin ardından takımın sergilediği oyunla gurur duyulması gerektiğini belirtti.

Mısır sansasyona çok yaklaştı

Son 16 turu mücadelesinde Mısır, son dünya şampiyonu Arjantin'e karşı beklenenden çok daha güçlü bir direnç gösterdi.

Takım 79. dakikaya kadar skoru önde götürdü ve turnuvanın en büyük sürprizlerinden birini gerçekleştirmeye çok yaklaştı.

«Böyle bir oyun kimse beklemiyordu»

Ehib Receb'e göre Mısır milli takımı, bu maçta potansiyelini maksimum seviyede sergiledi.

«Bence Mısır'dan böyle başarılı bir oyun kimse beklemiyordu. Tüm dünya gördü; son dünya şampiyonunu ve tarihin en büyük futbolcularından birinin oynadığı takımı turnuva dışı bırakmaya çok yaklaştık» dedi Receb.

Tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşmadı

Arjantin - Mısır karşılaşmasının ardından hakem yönetimi ve bazı pozisyonlar etrafında çeşitli tartışmalar yaşanmıştı.

Ancak Receb bu konuya girmemeyi tercih etti.

«Maalesef olmadı. Bazı tartışmalı pozisyonlar hakkında konuşmak istemiyorum» dedi.

«Bununla gurur duymalıyız»

Receb, Mısır milli takımının Dünya Kupası'nda onurlu bir performans sergilediğini özellikle vurguladı.

«Mısır milli takımı tarih yazdı, bununla gurur duymalıyız» diye ekledi.

Mısır turnuvadan elenmiş olsa da, Arjantin'e karşı sergilediği oyun Afrikalılar için büyük bir karakter, cesaret ve tarihi bir direniş örneği olarak hatırlanacak.

MısırArjantinDünya KupasıFutbolEhib Receb
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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