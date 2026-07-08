Patrice Evra'dan Michael Olise yorumu: “Sakinliği en büyük avantajı”

Alman devi Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı'nın genç yıldızı Michael Olise, dünya futbolunu büyülemeye devam ediyor. Sahadaki sıra dışı hareketleri ve soğukkanlılığıyla dikkat çeken kanat oyuncusu, sadece taraftarların değil, eski futbol efsanelerinin de ilgisini çekiyor. Fransız eski savunmacı Patrice Evra, genç yeteneğin oyun tarzını övgüyle değerlendirerek parlak bir geleceği olduğunu vurguladı. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Patrice Evra, Goal.com'a verdiği röportajda Michael Olise'nin “nonchalant” (umursamaz/rahat) tarzının aslında onun en güçlü yönü olduğunu açıkladı. Birçok kişi bunu sorumsuzluk veya aşırı gevşeklik olarak görse de, Evra'ya göre bu özellik, oyuncunun durumu tamamen kontrol altında tuttuğunun bir göstergesi. Evra, en iyi oyuncuların zor işleri bile çok basit gösterebildiklerini belirtiyor.

Yıldızlığa giden yol

Michael Olise'nin kariyeri kısa sürede büyük bir ivme kazandı. 2021'de İngiltere Championship'te Reading forması giyen oyuncu, Crystal Palace aracılığıyla Premier League'de kendini kanıtladı ve Bayern Münih gibi dev bir kulübe transfer oldu. 2025-26 sezonunda tüm kulvarlarda 52 maça çıkarak 20 gol ve 20 asistlik bir performans sergiledi. Bu istatistikler onu dünyanın en tehlikeli hücum oyuncularından biri haline getirdi.

“Michael Olise'nin oyununa şaşırmıyorum çünkü onu uzun zamandır takip ediyorum. Herkes yeteneğini görüyor ama ben en çok olgunluğunu beğeniyorum. Asla acele etmiyor. Zamanın dar olduğu anlarda bile sanki vakti çokmuş gibi hareket ediyor” dedi Patrice Evra. Evra'ya göre 24 yaşındaki futbolcu şu anda kariyerinin zirvesine doğru ilerliyor.

Michael Olise şu anda Fransa Milli Takımı'nda Kylian Mbappe, Ousmane Dembele ve Bradley Barcola gibi yıldızlarla birlikte dünya şampiyonluğu için mücadele ediyor. Sahadaki yaratıcılığı ve takım için çalışma disiplini, onu Didier Deschamps'ın vazgeçilmez bir parçası yaptı. Evra'ya göre, oyuncu kazanma hırsını koruduğu sürece Fransa uzun yıllar boyunca güçlü bir lidere sahip olacak.

Real Madrid ilgisi ve transfer rekorları

Olise'nin muazzam formu, Real Madrid başta olmak üzere Avrupa'nın diğer devlerinin de dikkatini çekti. Florentino Perez'in bu “galaktiko”yu kadrosuna katmak için 223 milyon avroluk rekor bir bedeli gözden çıkardığı söyleniyor. Böylesine astronomik rakamların oyuncunun üzerinde büyük bir sorumluluk oluşturması doğal.

Futbol tarihinde kısa sürede parlayıp sönen çok sayıda yıldız oldu. Ancak Michael Olise'nin mevcut istikrarı ve profesyonel yaklaşımı, zirvede uzun süre kalacağının habercisi. Şimdilik hedefi, Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı ile yeni zaferlere ulaşmak.