Eski OpenAI yöneticisi Kevin Weil uzay yarışına katıldı: Stoke Space yeni aşamada

Yapay zeka ve sosyal medya dünyasında büyük bir deneyime sahip olan tanınmış üst düzey yönetici Kevin Weil, uzay teknolojileri alanına geri dönüyor. Twitter, Meta ve OpenAI gibi dev şirketlerde sorumlu pozisyonlarda görev yapan Weil, Seattle merkezli girişim Stoke Space'in yönetim kurulu üyesi oldu. Bu adım, söz konusu girişimin SpaceX gibi sektör liderleriyle rekabette konumunu güçlendirmeyi hedeflediğini gösteriyor. Bu bilgiyi Techcrunch.com aktarıyor. bildiriyor.

Stoke Space şirketi şu anda tamamen yeniden kullanılabilir Nova roketini geliştirmekle meşgul. TechCrunch haberine göre, Kevin Weil şirket kurucusu Andy Lapsa için sadece bir yatırımcı değil, aynı zamanda Silikon Vadisi ekosisteminde yol gösterici bir mentor görevi de üstlendi. Lapsa, mühendislik alanından girişimciliğe geçiş yaparken, ona fon toplama ve stratejik bağlantılar kurma konusunda en çok Weil yardımcı olmuştu.

Uzay yarışındaki yeni rakip

Günümüzde uzaya yük taşıma pazarında Elon Musk liderliğindeki SpaceX mutlak bir üstünlüğe sahip. Ancak Stoke Space'in sunduğu çözüm, tamamen yeniden kullanılabilirlik özelliğiyle öne çıkıyor. Jeff Bezos tarafından kurulan Blue Origin şirketi bile bu alanda temkinli hareket ederken, Stoke Space atmosfere yeniden girişteki ekstrem sıcaklıklara dayanıklı teknolojiler yaratmaya odaklanmış durumda.

Edinilen bilgilere göre, Stoke Space bugüne kadar 1,34 milyar dolar yatırım almayı başardı. Bunun önemli bir kısmı, yani 510 milyon doları 2025 yılında gerçekleştirilen D serisi finansman turuna ait. Kevin Weil'in resmen yönetime katılmasıyla şirketin büyüme hızının daha da artması bekleniyor.

OpenAI ve uzay teknolojileri arasındaki bağlantı

Kevin Weil, yakın zamana kadar OpenAI şirketinde Ürün Direktörü (CPO) olarak görev yapıyordu. Yeni görevi sektör uzmanları arasında çeşitli tahminlere yol açtı. Özellikle OpenAI lideri Sam Altman'ın geçen yıl Stoke Space şirketine yatırım yapma olanaklarını değerlendirdiği söylentileri yayılmıştı. Şirket yönetimi bu konuda yorum yapmasa da, Weil'in geçişi yapay zeka ve uzay endüstrisi arasındaki iş birliği köprülerini güçlendirebilir.

Stoke Space gelecekte uzayda veri merkezleri (data-centers) kurmayı da planlıyor. Güneş enerjisinden yararlanan ve Dünya'nın siyasi kısıtlamalarından bağımsız olan bu tür merkezler, ancak roketlerin ucuz ve sık kullanımı mümkün olduğunda anlam kazanacaktır. Kevin Weil'in Planet Labs şirketindeki başkanlık deneyimi ve ABD Savunma Bakanlığı ile olan ilişkileri, bu karmaşık projelerin hayata geçirilmesinde önemli bir rol oynayacaktır.

Bugün dünya pazarında uzaya fırlatma yapacak roket eksikliği yaşanıyor. Eğer Stoke Space, Nova roketini başarıyla test ederse, sadece SpaceX'e layık bir rakip olmakla kalmayacak, aynı zamanda küresel uydu iletişimi ve askeri lojistik alanlarında yeni bir dönemi başlatacaktır.