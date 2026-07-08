Alvaro Arbeloa İngiltere'de: Fulham, Real Madrid'in üç yetenekli futbolcusunu kadrosuna katmak istiyor

İngiltere Premier Ligi'nin yeni sezonuna ciddi bir şekilde hazırlanan Fulham kulübü, beklenmedik transfer hamleleri yapmaya hazırlanıyor. Takımın yeni teknik direktörü olarak atanan Alvaro Arbeloa, eski kulübü Real Madrid ile olan yakın ilişkilerini kullanarak Londra'nın en köklü takımına üç gelecek vaat eden futbolcuyu getirmeyi planlıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyurdu.

İspanyol teknik adam, Fulham ile üç yıllık sözleşme imzaladıktan sonra kadroyu kökten yenilemeye başladı. Goal.com'un haberine göre, Arbeloa'nın transfer listesinin üst sıralarında ofansif orta saha Franco Mastantuono, kanat savunucusu Fran Garcia ve forvet Gonzalo Garcia yer alıyor. Teknik direktör, Madrid kulübündeki görevi sırasında bu futbolcuların potansiyellerini yakından tanıma fırsatı bulmuştu.

Madrid'in genç yıldızları için mücadele

Transferler arasındaki en ses getireni şüphesiz Franco Mastantuono. Genç yetenekle şu anda Avrupa'nın 12 önde gelen kulübü ilgileniyor. Buna rağmen Arbeloa, futbolcuyla olan kişisel ilişkilerine güvenerek onu kiralama yarışını kazanacağına inanıyor. Bu transfer, Fulham için sadece kadroyu güçlendirmekle kalmayıp, kulübün prestijini artırmak adına da önemli bir adım olabilir.

Fran Garcia konusunda ise durum oldukça netleşmiş görünüyor. Real Madrid'in Chelsea'den Marc Cucurella transferini gerçekleştirmesinin ardından Fran, takımın ana planlarının dışında kalıyor. Bu durum, onun Londra kulübüne transfer olma ihtimalini önemli ölçüde artırıyor. Forvet Gonzalo Garcia ise şu anda Jose Mourinho yönetimindeki kamplarda yer alsa da, transfer dönemi sona ermeden onun da Fulham kadrosuna katılması bekleniyor.

Arbeloa'nın prestiji ve yeni dönem

Alvaro Arbeloa, Fulham'ın başına Florentino Perez ve Jose Mourinho gibi futbol dünyasının dev isimlerinin olumlu referanslarıyla geldi. Real Madrid'de Xabi Alonso'nun ayrılışından sonra takımı devralan ve onları La Liga ikinciliğine ve Şampiyonlar Ligi çeyrek finaline taşıyan teknik adam, şimdi hünerlerini İngiltere Premier Ligi'nde sergilemek zorunda.

"Londra'nın en köklü kulübü olan Fulham'da yeni bir sayfa açmak benim için büyük bir onur. Bana duyulan güven için kulüp yönetimine minnettarım ve üzerimdeki sorumluluğun tamamen farkındayım," dedi İspanyol teknik adam ilk röportajında. Hatırlatmak gerekirse, kulüp yönetimi Marco Silva'nın yerine Thomas Frank ve Kieran McKenna gibi adayları da değerlendirmiş, ancak sonunda Arbeloa'nın Avrupa elitleriyle olan bağlantıları ağır basmıştı.