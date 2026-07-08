José Mourinho Real Madrid'e döndü: Mbappé ve Bellingham yeni döneme hazır

Real Madrid kulübü, tarihinde yeni bir sayfa açmanın eşiğinde. Futbol dünyasında "Özel Biri" (The Special One) lakabıyla tanınan eski teknik direktör José Mourinho, Santiago Bernabéu'ya geri döndü. Portekizli çalıştırıcının Madrid tahtına ikinci kez oturması, sadece taraftarlar arasında değil, spor otoriteleri arasında da büyük yankı uyandırdı. Florentino Pérez'in bu kararı, kulübü yeniden Avrupa'nın zirvesine taşıma stratejisinin bir parçası. Bu haberi Goal.com aktarıyor. duyuruyor.

Portekiz milli takımının eski oyuncusu Jorge Andrade, AS gazetesine verdiği demeçte Mourinho'nun dönüşünü övgüyle karşıladı. Andrade'ye göre 63 yaşındaki teknik adam, kariyerinin en tecrübeli ve dengeli dönemini yaşıyor. Andrade, Mourinho'yu sadece bir antrenör değil, genç meslektaşları için gerçek bir "yıldız" ve mentor olarak tanımladı. Bu atamanın, geçtiğimiz sezonu kupasız kapatan "Los Blancos" için önemli bir motivasyon kaynağı olması bekleniyor.

Yıldızlarla çalışmak ve yeni taktikler

Mourinho'nun Madrid'e dönüşü, Kylian Mbappé ve Jude Bellingham gibi dünya çapındaki yıldızların geleceğiyle yakından ilişkili. Özellikle Fransız golcü Kylian Mbappé ile kurulacak ortaklık büyük merak konusu. Goal.com'un haberine göre Mourinho, Mbappé'nin milli takımdaki kazanan ruhunu Real Madrid'e taşımayı hedefliyor. Teknik direktörün taktik disiplini ve kararlılığı, Mbappé'nin hücumdaki etkinliğini daha da artırabilir.

Takımın bir diğer lideri Jude Bellingham da yeni teknik direktör hakkında olumlu görüş bildirdi. İngiliz orta saha oyuncusu, José Mourinho'yu üst düzey bir uzman olarak görüyor ve takıma kazanan zihniyetine sahip isimlerin gelmesinden memnun. Mourinho'nun gelişiyle kulübün transfer politikasında da değişiklikler gözlemleniyor; artık uzun vadeli projelerden ziyade, anında sonuç getirecek tecrübeli oyunculara odaklanılıyor.

Jorge Andrade, Mourinho'nun basın ve taraftarlarla iletişim tarzının ve duruşunun, Florentino Pérez'in seçim kampanyasındaki en büyük zaferlerden biri olduğunu vurguladı. Andrade, "O, antrenörler için bir ilham kaynağı. José, Madrid'deki ilk dönemine (2010-2013) kıyasla şimdi çok daha tecrübeli olduğu için işinden daha fazla keyif alıyor" diyor.

Şampiyonlar Ligi ana hedef

Real Madrid için her zaman en önemli kupa Şampiyonlar Ligi olmuştur. Geçen sezon yaşanan hayal kırıklığının ardından, Mourinho'ya tam olarak bu turnuvayı kazanma görevi verildi. Uzmanlar, teknik direktörün savunma ve hücum arasındaki dengeyi kurma becerisinin, Madrid ekibini yeniden kıtanın en güçlü takımı yapacağına inanıyor.

Mourinho'nun dönüşüyle ilgili temel beklentiler şunlar:

Takımda katı disiplini ve kazanan zihniyeti yeniden tesis etmek;

Kylian Mbappé ve Jude Bellingham'ın potansiyelini maksimum seviyeye çıkarmak;

Kısa süre içinde Şampiyonlar Ligi kupasını Madrid'e geri getirmek;

Transfer piyasasında tecrübeli ve hazır yıldızları kadroya dahil etmek.

Sonuç olarak, José Mourinho'nun ikinci misyonu Real Madrid için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Portekizli teknik adam, "altın fırsatını" kullanarak Madrid'i yeniden futbol dünyasının merkezine taşımaya çalışacak.