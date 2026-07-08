Wojciech Szczęsny'den korkunç sakatlık itirafı: Her kurtarıştan sonra acı çekiyorum

·0·Spor
Wojciech Szczęsny'den korkunç sakatlık itirafı: Her kurtarıştan sonra acı çekiyorum

İspanyol ekibi Barcelona'nın kalecisi Wojciech Szczęsny, kariyerindeki beklenmedik ve acı verici gerçekleri açıkladı. Polonyalı eldiven, on yılı aşkın süredir yaptığı her kurtarışı ciddi fiziksel acılarla gerçekleştirdiğini belirtti. Bu durum, Londra temsilcisi Arsenal'deki gençlik yıllarında yaşadığı ağır bir sakatlığa dayanıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Goal.com'un haberine göre, 2008 yılında Arsenal antrenman sahasında yaşanan talihsiz bir olay, Szczęsny'nin her iki kolunun da kırılmasına neden olmuştu. O günden bu yana Roma ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giymesine rağmen, kronik ağrılar onu bir an olsun terk etmedi. Deneyimli kaleci, tam da bu fiziksel acıların, Euro 2024 sonrası emeklilik kararı almasındaki temel sebep olduğunu vurguladı.

Günlük hayattaki zorluklar

Szczęsny, eski takım arkadaşı Grzegorz Krychowiak ile yaptığı sohbette, Barcelona'daki antrenmanların ve maçların kendisine ne kadara mal olduğunu anlattı. Deneyimli kaleci, "Topu acı çekmeden tutmam imkansız. Kariyerim boyunca hiçbir şeyi hissetmeden kurtardığım tek bir şut bile hatırlamıyorum. Sadece bu rahatsız edici duyguya alıştım" dedi.

Görünüşe göre ağrılar sadece saha ile sınırlı kalmıyor. Antrenmanlardan sonra ellerdeki iltihaplanma ve yorgunluk o kadar artıyor ki, basit ev işlerini yapmak bile imkansız hale geliyor. Szczęsny, bazen eldivenlerini yardımsız çıkaramadığını itiraf etti.

"Bazen eldivenimdeki cırt cırtlı bandı (Velcro) kendim açamıyorum ve birinden yardım istemek zorunda kalıyorum. Elimde bir su şişesini bile tutamıyorum veya kapağını açacak gücüm olmuyor. Ellerimin kendine gelmesi için en az bir saate ihtiyacım var" diye ekledi.

Ruhsal baskı ve aile ilişkileri

Fiziksel acıların yanı sıra Wojciech Szczęsny, eski profesyonel kaleci olan babası Maciej Szczęsny ile olan karmaşık ilişkisine de değindi. İfadesine göre çocukluğu, babasının eve dönmesinden duyduğu korkuyla geçti ve bu durum ruhsal durumunu derinden etkiledi.

Hatırlatmak gerekirse, Barcelona'nın as kalecisi Marc-Andre ter Stegen'in ciddi sakatlığı sonrası Katalan yönetimi, Szczęsny'yi emeklilikten dönmeye ikna etmişti. Şu anda Hansi Flick yönetiminde form tutmaya ve takıma yardımcı olmaya devam ediyor ancak her başarılı hamlesinin arkasında büyük bir fiziksel dayanıklılık yatıyor.

BarcelonaWojciech SzczęsnyArsenalFutbolSakatlık
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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