Real Madrid, Jude Bellingham için yeni bir sözleşme hazırlıyor

Real Madrid, orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile mevcut sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

TEAMtalk'un haberine göre, Madrid ekibi İngiliz futbolcuya yeni ve uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Maaşında da önemli bir artış yapılması bekleniyor.

Bellingham'ın performansı yönetimi ikna etti

Kaynağa göre, Real Madrid yönetimi Bellingham'ın geçen sezonki istikrarlı oyunundan ve dünya çapındaki performansından oldukça memnun.

Bu nedenle kulüp, onu takımın gelecekteki kilit figürlerinden biri olarak görüyor ve sözleşmesini daha da iyileştirmeye hazır.

Maaşı 24,3 milyon Euro'ya çıkabilir

Madrid ekibinin, Bellingham'ın yıllık maaşını 18,2 milyon Euro'dan 24,3 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Anlaşma gerçekleşirse, 23 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in en çok kazanan oyuncularından biri haline gelebilir.

Geçen sezonki istatistikleri

Bellingham, geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda orta saha oyuncusu:

8 gol attı;

5 asist yaptı.

Bu istatistikler, onun sadece merkezdeki aktifliğini değil, aynı zamanda hücumdaki etkinliğini de kanıtladı.

Mevcut sözleşme 2029'a kadar

Jude Bellingham'ın Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılının ortalarına kadar devam ediyor.

Buna rağmen Madrid kulübü, onu daha uzun süre takımda tutmayı ve kulüpteki statüsünü sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bellingham ile ilgili bu hamleler, Real Madrid'in gelecek projesini onun gibi genç yıldızlar üzerine inşa etmek istediğini gösteriyor.