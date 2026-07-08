Real Madrid, Jude Bellingham için yeni bir sözleşme hazırlıyor

·94·Spor
Real Madrid, Jude Bellingham için yeni bir sözleşme hazırlıyor

Real Madrid, orta saha oyuncusu Jude Bellingham ile mevcut sözleşmesini uzatmayı planlıyor.

TEAMtalk'un haberine göre, Madrid ekibi İngiliz futbolcuya yeni ve uzun vadeli bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Maaşında da önemli bir artış yapılması bekleniyor.

Bellingham'ın performansı yönetimi ikna etti

Kaynağa göre, Real Madrid yönetimi Bellingham'ın geçen sezonki istikrarlı oyunundan ve dünya çapındaki performansından oldukça memnun.

Bu nedenle kulüp, onu takımın gelecekteki kilit figürlerinden biri olarak görüyor ve sözleşmesini daha da iyileştirmeye hazır.

Maaşı 24,3 milyon Euro'ya çıkabilir

Madrid ekibinin, Bellingham'ın yıllık maaşını 18,2 milyon Euro'dan 24,3 milyon Euro'ya çıkarmaya hazır olduğu belirtiliyor.

Anlaşma gerçekleşirse, 23 yaşındaki futbolcu Real Madrid'in en çok kazanan oyuncularından biri haline gelebilir.

Geçen sezonki istatistikleri

Bellingham, geçen sezon tüm kulvarlarda toplam 40 maça çıktı.

Bu karşılaşmalarda orta saha oyuncusu:

  • 8 gol attı;

  • 5 asist yaptı.

Bu istatistikler, onun sadece merkezdeki aktifliğini değil, aynı zamanda hücumdaki etkinliğini de kanıtladı.

Mevcut sözleşme 2029'a kadar

Jude Bellingham'ın Real Madrid ile olan mevcut sözleşmesi 2029 yılının ortalarına kadar devam ediyor.

Buna rağmen Madrid kulübü, onu daha uzun süre takımda tutmayı ve kulüpteki statüsünü sağlamlaştırmayı hedefliyor. Bellingham ile ilgili bu hamleler, Real Madrid'in gelecek projesini onun gibi genç yıldızlar üzerine inşa etmek istediğini gösteriyor.

Real MadridJude BellinghamLa LigaFutbolTransfer
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Husanov'a karşı rekabeti kaybeden Manchester City yeteneği kulüpten ayrılıyorHusanov'a karşı rekabeti kaybeden Manchester City yeteneği kulüpten ayrılıyorBugün, 19:26Brezilya 2026 Dünya Kupası'ndan ülkesine sadece bir futbolcuyla döndüBrezilya 2026 Dünya Kupası'ndan ülkesine sadece bir futbolcuyla döndüBugün, 18:29Wojciech Szczęsny'den korkunç sakatlık itirafı: Her kurtarıştan sonra acı çekiyorumWojciech Szczęsny'den korkunç sakatlık itirafı: Her kurtarıştan sonra acı çekiyorumBugün, 18:13José Mourinho Real Madrid'e döndü: Mbappé ve Bellingham yeni döneme hazırJosé Mourinho Real Madrid'e döndü: Mbappé ve Bellingham yeni döneme hazırBugün, 17:30Alvaro Arbeloa İngiltere'de: Fulham, Real Madrid'in üç yetenekli futbolcusunu kadrosuna katmak istiyorAlvaro Arbeloa İngiltere'de: Fulham, Real Madrid'in üç yetenekli futbolcusunu kadrosuna katmak istiyorBugün, 17:18Dinamo, Gineli kanat oyuncusunu kadrosuna kattıDinamo, Gineli kanat oyuncusunu kadrosuna kattıBugün, 17:16
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı