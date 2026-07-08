Brezilya 2026 Dünya Kupası'ndan ülkesine sadece bir futbolcuyla döndü

2026 Dünya Kupası'na beklenenden erken veda eden Brezilya Milli Takımı, turnuva sonrasında ülkesine neredeyse tam kadro dönmedi.

Folha de S.Paulo'nun haberine göre, milli takım kafilesinden sadece bir futbolcu, Flamengo savunmacısı Danilo Luis da Silva, Brezilya'ya giden uçaktaydı.

26 futbolcu derhal serbest bırakıldı

Brezilya, son 16 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak Dünya Kupası'ndan erken elendi.

Kaynağa göre, bu mağlubiyetin ardından milli takım kadrosundaki 26 futbolcunun tamamı derhal serbest bırakıldı.

Futbolcuların çoğu başka ülkelere uçtu

Belirtilenlere göre, oyuncuların neredeyse tamamı Brezilya yerine başka ülkelere gitmeyi tercih etti.

Bu futbolcuların söz konusu ülkelerde tatil yapmaları veya daha sonra kulüplerine katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlamaları bekleniyor.

Ancelotti Kanada'ya gitti

Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin de mağlubiyetten bir gün sonra Kanada'ya gittiği bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, İtalyan teknik adamın orada ailesine ait bir evi bulunuyor.

21. yüzyıldaki en kötü sonuç

Norveç karşısındaki mağlubiyet Brezilya için ağır bir darbe oldu.

Son 16 turunda elenen Brezilya, 21. yüzyıldaki Dünya Kupası tarihindeki en kötü performansını sergiledi.

Brezilya futbolu için bu sonuç sadece saha içi bir mağlubiyet değil, aynı zamanda milli takımın geleceği hakkında ciddi soruları da beraberinde getirdi.