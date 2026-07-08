Venus Williams tarafından desteklenen WeWard uygulaması kullanıcıları yürümeye teşvik ediyor
Modern teknolojilerin insanları ekran başına hapsettiği bir dönemde, Fransız girişimi WeWard tamamen farklı bir yaklaşım sunuyor. Yürüyüşü teşvik eden bu platform, yeni “Walking Mode” özelliğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, günlük hedeflenen adım sayısına ulaşana kadar favori uygulamalarına erişimi kısıtlayabiliyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.
TechCrunch'ın haberine göre bu özellik, hem fiziksel aktiviteyi artırmayı hem de akıllı telefona olan bağımlılığı (ekran süresini) azaltmayı hedefliyor. Örneğin kullanıcı, TikTok veya Instagram uygulamalarını kilitleyebilir ve bunlara erişim hakkını ancak 3.000 veya 5.000 adım attıktan sonra açılacak şekilde ayarlayabilir. Bu durum, sosyal medyada vakit kaybetmek yerine sağlığa faydalı aktiviteler yapmaya teşvik ediyor.
Sağlıklı yaşam tarzı ve dijital hijyenWeWard uygulaması bugüne kadar kullanıcılara attıkları her adım için “Wards” adı verilen bir uygulama içi para birimi sunuyordu. Bu sanal varlıklar daha sonra nakde çevrilebiliyor, hediye kartlarına dönüştürülebiliyor veya hayır kurumlarına bağışlanabiliyor. Yeni getirilen kısıtlama sistemi ise uygulamanın oyunlaştırma (gamification) unsurlarını daha da güçlendiriyor.
Ünlü tenis yıldızı Venus Williams tarafından finanse edilen bu proje, günümüzde dünya genelinde 29 ülkede 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Şirket verilerine göre, uygulamanın kullanımı insanların yürüme süresini ortalama yüzde 25 oranında artırdı. Bu oran, hareketsiz yaşam tarzının yaygın olduğu günümüzde büyük önem taşıyor.
Veri güvenliği ve iş modeliBenzer uygulamaların çoğu kullanıcı verilerini satarak gelir elde ederken, WeWard verileri üçüncü taraflara satmadığını vurguluyor. Platform, faaliyetlerini şu kaynaklarla finanse ediyor:
- Uygulama içi satın almalar;
- Affiliate marketing (iş ortaklığı programları);
- Premium abonelikler;
- Reklam yerleşimleri.
Bu tür çözümler dijital bağımlılıkla mücadele için oldukça günceldir. Sosyal medya kullanımına kısıtlama getirerek yürüyüşü teşvik etmek, sağlıklı yaşamı desteklemek adına etkili bir yöntem olabilir. Uygulama, uluslararası pazarlarda genişlemeye devam ediyor.
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