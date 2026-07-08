Venus Williams tarafından desteklenen WeWard uygulaması kullanıcıları yürümeye teşvik ediyor

Modern teknolojilerin insanları ekran başına hapsettiği bir dönemde, Fransız girişimi WeWard tamamen farklı bir yaklaşım sunuyor. Yürüyüşü teşvik eden bu platform, yeni “Walking Mode” özelliğini kullanıma sundu. Artık kullanıcılar, günlük hedeflenen adım sayısına ulaşana kadar favori uygulamalarına erişimi kısıtlayabiliyor. Bu gelişmeyi Techcrunch.com bildiriyor.

TechCrunch'ın haberine göre bu özellik, hem fiziksel aktiviteyi artırmayı hem de akıllı telefona olan bağımlılığı (ekran süresini) azaltmayı hedefliyor. Örneğin kullanıcı, TikTok veya Instagram uygulamalarını kilitleyebilir ve bunlara erişim hakkını ancak 3.000 veya 5.000 adım attıktan sonra açılacak şekilde ayarlayabilir. Bu durum, sosyal medyada vakit kaybetmek yerine sağlığa faydalı aktiviteler yapmaya teşvik ediyor.

Sağlıklı yaşam tarzı ve dijital hijyen

WeWard uygulaması bugüne kadar kullanıcılara attıkları her adım için “Wards” adı verilen bir uygulama içi para birimi sunuyordu. Bu sanal varlıklar daha sonra nakde çevrilebiliyor, hediye kartlarına dönüştürülebiliyor veya hayır kurumlarına bağışlanabiliyor. Yeni getirilen kısıtlama sistemi ise uygulamanın oyunlaştırma (gamification) unsurlarını daha da güçlendiriyor.

Ünlü tenis yıldızı Venus Williams tarafından finanse edilen bu proje, günümüzde dünya genelinde 29 ülkede 30 milyondan fazla kullanıcıya sahip. Şirket verilerine göre, uygulamanın kullanımı insanların yürüme süresini ortalama yüzde 25 oranında artırdı. Bu oran, hareketsiz yaşam tarzının yaygın olduğu günümüzde büyük önem taşıyor.

Veri güvenliği ve iş modeli

Benzer uygulamaların çoğu kullanıcı verilerini satarak gelir elde ederken, WeWard verileri üçüncü taraflara satmadığını vurguluyor. Platform, faaliyetlerini şu kaynaklarla finanse ediyor:

Uygulama içi satın almalar;

Affiliate marketing (iş ortaklığı programları);

Premium abonelikler;

Reklam yerleşimleri.

Girişimin kurucularından Yves Benchimol'e göre, yeni nesil teknolojik ürünler kullanıcının dikkatini mümkün olduğunca uzun süre tutmaya değil, gerçek hayatta sağlıklı alışkanlıklar oluşturmaya hizmet etmelidir. WeWard kullanıcıları uygulama içinde günde sadece birkaç dakika geçiriyor, geri kalan zamanda ise hareket halinde oluyorlar.

Bu tür çözümler dijital bağımlılıkla mücadele için oldukça günceldir. Sosyal medya kullanımına kısıtlama getirerek yürüyüşü teşvik etmek, sağlıklı yaşamı desteklemek adına etkili bir yöntem olabilir. Uygulama, uluslararası pazarlarda genişlemeye devam ediyor.