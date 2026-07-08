Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Santos'a dönmedi: Kulüp onu bekliyor...

·4·Spor
Neymar, 2026 Dünya Kupası'ndan sonra Santos'a dönmedi: Kulüp onu bekliyor...

Santos forveti Neymar, Brezilya milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansının ardından kulübünden birkaç günlük izin aldı.

Globo'nun haberine göre, 34 yaşındaki forvet şu an ailesiyle birlikte ABD'de kalıyor. Santos'a ne zaman döneceği ise henüz netleşmedi.

Neymar en az 10 gün dinlenebilir

Kaynağa göre, Neymar'ın Dünya Kupası'ndan sonra en az on günlük bir ara vermesi bekleniyor.

Futbolcu şu an Brezilya'ya dönmedi. Ailesiyle birlikte ABD'de kalarak turnuva sonrası oluşan baskıdan ve mağlubiyetin etkisinden uzaklaşmaya çalışıyor.

Santos görüşme yapmak istiyor

Globo'nun bilgisine göre, Santos yönetimi Neymar ve temsilcileriyle bir toplantı yapmayı planlıyor.

Ancak şu an için bu görüşmenin kesin tarihi belirlenmedi. Kulüp, futbolcunun Dünya Kupası'ndaki mağlubiyetin ardından mental olarak toparlanmasını bekliyor.

Bu Neymar'ın son Dünya Kupası mıydı?

Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası'na erken veda etmesi, Neymar'ın geleceğiyle ilgili soruları yeniden alevlendirdi.

Daha önce bu turnuvanın onun Dünya Kupası kariyerindeki son katılımı olabileceğine dair söylentiler çıkmıştı.

Futbolcunun babasının ise sosyal medya aracılığıyla oğluna kariyerini noktalamaması çağrısında bulunduğu belirtiliyor.

Brezilya son 16 turunda elendi

Brezilya milli takımı, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Neymar şampiyona boyunca iki maçta forma giydi ve bir gol atmayı başardı.

Şimdi asıl soru, Neymar'ın Santos'a hangi ruh haliyle döneceği ve kariyerinin bir sonraki aşamasının nasıl devam edeceği.

NeymarSantosDünya KupasıBrezilyaFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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