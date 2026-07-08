Arjantin unvanını koruyor: Federasyonda büyük soruşturma başladı

·2·Spor
Arjantin unvanını koruyor: Federasyonda büyük soruşturma başladı

Arjantin milli takımı 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk unvanını korumak için mücadele ederken, saha dışında ülke futbol federasyonu çevresinde ciddi bir mali soruşturma başlatıldığı bildiriliyor.

Haberlere göre, ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Arjantin Futbol Federasyonu'nun faaliyetlerinde kara para aklama ve mali usulsüzlükler olup olmadığını araştırıyor.

FBI, AFA'nın faaliyetlerini inceliyor

EasySport'un haberine göre, soruşturma ABD federal savcılığı ile iş birliği içinde yürütülüyor.

Uzmanlar, Arjantin Futbol Federasyonu'nun ABD topraklarındaki ticari faaliyetlerini analiz ediyor. Ana odak noktası, mali işlemler sırasında ABD yasalarının ihlal edilip edilmediğidir.

Büyük işlemler mercek altında

Haberlere göre, soruşturma kapsamında 300 milyon doları aşan tutarlarla ilgili işlemler inceleniyor.

Bu fonların sponsorluk anlaşmaları, medya haklarının satışı ve diğer ticari sözleşmeler yoluyla oluşturulmuş olabileceği belirtiliyor.

Şirketlerin faaliyetleri de inceleniyor

Arjantin gazetesi La Nación'a göre, soruşturma sadece federasyonla sınırlı değil.

Gelir yönetiminde yer alan şirketlerin faaliyetleri de ayrıca analiz ediliyor. Müfettişler, bu anlaşmalarda mali şeffaflık gerekliliklerine uyulup uyulmadığını belirlemeye çalışıyor.

Henüz resmi bir suçlama yok

Şu ana kadar hiçbir şahsa karşı resmi bir suçlama yöneltilmediği vurgulanıyor.

Soruşturma çalışmaları devam ediyor ve nihai sonuç henüz açıklanmadı. Bu nedenle, mevcut durumda sadece şüpheler ve soruşturma süreci söz konusudur.

Milli takım Dünya Kupası'nda mücadeleye devam ediyor

Saha dışındaki bu durumun, Arjantin milli takımının 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımını etkilemediği belirtiliyor.

Son dünya şampiyonları unvanlarını korumak için mücadeleye devam ediyor. Ancak federasyon çevresindeki mali soruşturma, Arjantin futbolu için turnuva sırasındaki en ciddi saha dışı olaylardan biri olabilir.

ArjantinFBIAFAABDLa Nación
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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