İran'dan ABD'ye sert uyarı: Hürmüz çevresinde tehlikeli dönemeç

·77·Dünya
İran'dan ABD'ye sert uyarı: Hürmüz çevresinde tehlikeli dönemeç

İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden zirveye tırmanıyor. İran Deniz Kuvvetleri yetkilisi, ABD birliklerinin ülke kıyılarına yaklaşması halinde ağır sonuçlarla karşılaşacaklarını belirtti.

Bu açıklama, ABD'nin yeni saldırıları, Tahran'ın Washington'u suçlaması ve ateşkes anlaşmasının fiilen geçerliliğini yitirdiğine dair haberlerin gölgesinde geldi.

İranlı amiralden sert açıklama

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ABD'ye yönelik sert bir uyarıda bulundu.

IRNA ajansının haberine göre, düşmanın İran kıyılarına asker çıkarmaya çalışması halinde geri dönemeyeceğini ifade etti.

Seyyari, "Eğer düşman İran kıyılarına asker çıkarmaya kalkışırsa, çıkamayacağı bir cehenneme düşer" dedi.

Tahran, Washington'u suçluyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tekrarlanan saldırılarını ve Tahran'ın petrol satış lisansının iptal edilmesini sert bir dille kınadı.

Bakanlığa göre bu hamleler, askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin mutabakatı fiilen etkisiz hale getiriyor. Tahran, ABD Hazine Bakanlığı'nın kararını "kaba bir ihlal" olarak nitelendirerek gerilimin tırmanmasından Washington'u sorumlu tuttu.

ABD'nin 80'den fazla hedefi vurduğu belirtildi

Edinilen bilgilere göre, Amerikan ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dizisi gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik eylemlerine bir yanıt olduğunu açıkladı.

Haberlerde 80'den fazla hedefin vurulduğu belirtiliyor.

Trump, anlaşmanın artık işlemediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz'da İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının artık geçerli olmadığını duyurdu.

Müzakereleri anlamsız olarak nitelendiren Trump, İran yönetimine karşı çok sert ifadeler kullandı. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik yolların daha da daraldığını gösteriyor.

Rusya arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın çatışmayı yumuşatmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Putin'e göre Rusya, İran'da istikrarın sağlanması ve durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi konusunda katkıda bulunabilir.

Hürmüz Boğazı çevresindeki her yeni açıklama ve askeri hareket, bölgeyi daha tehlikeli bir aşamaya yaklaştırıyor. İran ile ABD arasındaki bir sonraki adım, tüm Orta Doğu'daki durumu etkileyebilir.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Deschamps Fas Hakkında Ne Düşünüyor?: Fransa'yı Ciddi Bir Sınav BekliyorDeschamps Fas Hakkında Ne Düşünüyor?: Fransa'yı Ciddi Bir Sınav BekliyorBugün, 00:35DSÖ uyardı: Her beş kişiden biri kansere yakalanacakDSÖ uyardı: Her beş kişiden biri kansere yakalanacakBugün, 00:32Endonezya'daki dev çöp depolama alanında sekiz gündür yangın sürüyorEndonezya'daki dev çöp depolama alanında sekiz gündür yangın sürüyorDün, 23:25Erdoğan, Trump'ın planına işaret etti: Türkiye Ukrayna konusunda iki kanalı devreye sokuyorErdoğan, Trump'ın planına işaret etti: Türkiye Ukrayna konusunda iki kanalı devreye sokuyorDün, 23:08Almanya'da 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verildiAlmanya'da 15 hastayı öldüren doktora müebbet hapis cezası verildiDün, 20:29Uzayda beynimize ne oluyor? Bilim insanlarının keşfettiği şaşırtıcı gerçekUzayda beynimize ne oluyor? Bilim insanlarının keşfettiği şaşırtıcı gerçekDün, 20:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Bilim insanları Dünya'daki yaşamın ne zaman sona ereceğini hesapladı
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Londra Gökyüzünde Dev Bir Ejderha Belirdi
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
Özbekistan Milli Takımı için endişelenen kedi sosyal medyada herkesi güldürdü
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
1000 Yıllık Sır: Peru'da Yüzünü Elleriyle Kapatmış Mumya Bulundu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
Türkiye'de Yer Altı Çöküyor: Binlerce Dev Obruk Oluştu
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
İngiltere'de 11 yaşındaki çocuğun plajdaki buluşu bilim insanlarını şaşırttı
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
63 yaşındaki kadın ilk kez anne oldu
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı
Hollanda'da ilk kez küçük bir çocuğa ötanazi uygulandı