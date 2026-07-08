İran'dan ABD'ye sert uyarı: Hürmüz çevresinde tehlikeli dönemeç

İran ile ABD arasındaki gerilim yeniden zirveye tırmanıyor. İran Deniz Kuvvetleri yetkilisi, ABD birliklerinin ülke kıyılarına yaklaşması halinde ağır sonuçlarla karşılaşacaklarını belirtti.

Bu açıklama, ABD'nin yeni saldırıları, Tahran'ın Washington'u suçlaması ve ateşkes anlaşmasının fiilen geçerliliğini yitirdiğine dair haberlerin gölgesinde geldi.

İranlı amiralden sert açıklama

İran Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tuğamiral Habibullah Seyyari, ABD'ye yönelik sert bir uyarıda bulundu.

IRNA ajansının haberine göre, düşmanın İran kıyılarına asker çıkarmaya çalışması halinde geri dönemeyeceğini ifade etti.

Seyyari, "Eğer düşman İran kıyılarına asker çıkarmaya kalkışırsa, çıkamayacağı bir cehenneme düşer" dedi.

Tahran, Washington'u suçluyor

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin tekrarlanan saldırılarını ve Tahran'ın petrol satış lisansının iptal edilmesini sert bir dille kınadı.

Bakanlığa göre bu hamleler, askeri faaliyetlerin durdurulmasına ilişkin mutabakatı fiilen etkisiz hale getiriyor. Tahran, ABD Hazine Bakanlığı'nın kararını "kaba bir ihlal" olarak nitelendirerek gerilimin tırmanmasından Washington'u sorumlu tuttu.

ABD'nin 80'den fazla hedefi vurduğu belirtildi

Edinilen bilgilere göre, Amerikan ordusu İran'a karşı yeni bir saldırı dizisi gerçekleştirdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), bu saldırıların İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik eylemlerine bir yanıt olduğunu açıkladı.

Haberlerde 80'den fazla hedefin vurulduğu belirtiliyor.

Trump, anlaşmanın artık işlemediğini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, 8 Temmuz'da İran ile yapılan ateşkes anlaşmasının artık geçerli olmadığını duyurdu.

Müzakereleri anlamsız olarak nitelendiren Trump, İran yönetimine karşı çok sert ifadeler kullandı. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik yolların daha da daraldığını gösteriyor.

Rusya arabuluculuğa hazır olduğunu bildirdi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD lideriyle yaptığı telefon görüşmesinde Moskova'nın çatışmayı yumuşatmaya yardımcı olmaya hazır olduğunu belirtti.

Putin'e göre Rusya, İran'da istikrarın sağlanması ve durumun kontrolden çıkmasının önlenmesi konusunda katkıda bulunabilir.

Hürmüz Boğazı çevresindeki her yeni açıklama ve askeri hareket, bölgeyi daha tehlikeli bir aşamaya yaklaştırıyor. İran ile ABD arasındaki bir sonraki adım, tüm Orta Doğu'daki durumu etkileyebilir.