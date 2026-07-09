Neymar 2026 Dünya Kupası sonrası üç yol ayrımında: Babası bir karara karşı çıkıyor

Brezilya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'ndan erken elenmesinin ardından Neymar'ın geleceğiyle ilgili soru işaretleri arttı. UOL'un haberine göre, yıldız futbolcu kariyerini sürdürmek için üç olası senaryoyu değerlendiriyor.

Kaynağa göre, Neymar'ın yakın çevresi, oyuncunun Dünya Kupası başlamadan önce futboldan zihinsel olarak yorulduğunu fark etmişti.

Neymar'da zihinsel yorgunluk belirtileri

UOL'un bilgilerine göre, Neymar son dönemde futboldaki baskıdan ve medyanın tutumundan oldukça yorulmuş durumda.

Brezilya Milli Takımı'nda 15 yıl boyunca oynamasına rağmen, basından yeterince takdir görmediğinden arkadaşlarına dert yandığı belirtiliyor.

Brezilya'nın mağlubiyeti durumu değiştirdi

Brezilya, 2026 Dünya Kupası son 16 turunda Norveç'e 1-2 mağlup olarak turnuvaya veda etti.

Bu mağlubiyetin ardından Neymar'ın milli takım kariyerini noktaladığı iddia ediliyor. Bu durum, kulüp düzeyindeki geleceğiyle ilgili çeşitli spekülasyonları da beraberinde getirdi.

Birinci senaryo: Santos'ta kalmak

Neymar için ana seçeneklerden biri, Santos'a dönüp mevcut sözleşmesini tamamlamak.

Bu durumda futbolcu, kariyerine Brezilya'da devam edecek ve kulübüne karşı olan yükümlülüklerini yerine getirecek.

İkinci yol: Daha az baskılı bir kulüp

UOL'a göre bir diğer ihtimal ise Neymar'ın üzerindeki baskının nispeten daha az olduğu başka bir kulübe transfer olması.

Bu seçenek, futbolcunun büyük medya baskısından uzak bir ortamda oynamasına ve kariyerini daha huzurlu bir şekilde sürdürmesine olanak tanıyabilir.

Üçüncü karara babası karşı

Üçüncü ihtimal ise Neymar'ın profesyonel futbol kariyerini tamamen noktalaması.

Ancak kaynağa göre, futbolcunun babası bu seçeneğe açıkça karşı çıkıyor. Babasının, Neymar'ın futbola devam etmesi gerektiği görüşünde olduğu belirtiliyor.

Neymar artık kariyerinin en önemli kararlarından birini vermek üzere. Santos'ta mı kalacak, yeni bir takım mı seçecek yoksa tamamen farklı bir yola mı girecek; bu soruların cevabı yakın zamanda netleşebilir.