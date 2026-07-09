Güney Kore yeni teknik direktörünü arıyor: Adaylar arasında tanıdık isimler var

Güney Kore milli takımının, 2026 Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından yeni bir teknik direktör arayışına başladığı belirtiliyor.

Star News Korea'nın haberine göre, görev için iki ana aday değerlendiriliyor. Bunlardan biri, yakın zamanda Portekiz milli takımından ayrılan Roberto Martinez.

Martinez, Kore seçeneğinde ortaya çıktı

Roberto Martinez, 2026 Dünya Kupası'nda Portekiz milli takımını yönetmişti.

Ancak Portekiz, turnuvada beklenen sonucu alamadı. Bunun ardından teknik adam görevinden ayrılmıştı.

Şimdi ise Güney Kore milli takımının teknik direktör adayları arasında yer aldığı bildiriliyor.

Paulo Bento da ana adaylardan biri

Kaynağa göre, bir diğer ana aday ise Paulo Bento.

Portekizli teknik adam, 2022 Katar Dünya Kupası'nda Güney Kore'yi son 16 turuna taşımıştı. Bu nedenle adaylığı, Koreliler için oldukça tanıdık bir seçenek olarak görülüyor.

Takım teknik direktörsüz kaldı

Şu anda Güney Kore milli takımında teknik direktörlük koltuğu boş bulunuyor.

Daha önce Hong Myung-bo'nun, 2026 Dünya Kupası grup aşamasındaki başarısız sonuçların ardından istifaya zorlandığı açıklanmıştı.

Kore yeni bir döneme hazırlanıyor

Güney Kore Futbol Federasyonu'nu şimdi önemli bir seçim bekliyor.

Bir tarafta takımın ortamını iyi bilen Paulo Bento, diğer tarafta ise Portekiz ve diğer milli takımlarda görev yapmış olan Roberto Martinez var.

Kore futbolu için verilecek bir sonraki karar, sadece yeni bir teknik direktör ataması değil, aynı zamanda gelecek büyük turnuvalar için tamamen yeni bir yön belirleyebilir.