Haaland'dan şampiyonluk sorusuna sürpriz cevap: Baskı başka takıma geçti

Norveç milli takımı forveti Erling Haaland, 2026 Dünya Kupası'nda takımının şampiyonluk şansı hakkındaki soruya esprili ama temkinli bir yanıt verdi.

Norveç turnuvada büyük ses getirmesine rağmen, Haaland takımını favoriler arasına koymakta acele etmedi. Aksine, dikkatleri İngiltere milli takımına çekti.

Haaland Norveç'in şansını düşük gördü

Gazeteciler Haaland'a Norveç'in dünya şampiyonluğunu kazanma ihtimalini sordu.

Forvet ise gülümseyerek takımının şansının hala yüksek olmadığını söyledi.

«Hala çok düşük», dedi Haaland.

Bu cevap, Norveçli yıldızın turnuvadaki başarıya rağmen üzerindeki baskıyı artırmak istemediğini gösteriyor.

«Net favoriler var»

Haaland'a göre, 2026 Dünya Kupası'nda şampiyonluk için ana adaylar şimdiden belli.

Norveç'i bu adaylar arasına eklemedi ve favorilerden biri olarak İngiltere'yi işaret etti.

«Şampiyonada net favoriler var, İngiltere de onların arasında», dedi Norveçli forvet.

Baskı İngiltere'ye yönlendirildi

Haaland gazetecilere ilginç bir söz daha söyledi. İngiliz oyuncular üzerinde baskı kurulması gerektiğini vurguladı.

«Siz gazeteciler, İngiliz çocuklara baskı yapmalısınız», diye şaka yaptı forvet.

Bu sözler, Norveçli yıldızın rakipler üzerindeki baskıyı artırarak kendi takımının daha sakin bir ortamda hareket etmesini istediği şeklinde yorumlanabilir.

Norveç artık ciddiye alınıyor

2026 Dünya Kupası'nda Norveç milli takımı, oynadığı oyunla birçok kişinin dikkatini çekti. Haaland'ın liderliği, takımın güven veren performansı ve büyük rakiplere karşı aldığı sonuçlar, onları turnuvanın en ilgi çekici takımlarından biri haline getirdi.

Ancak forvetin kendisi henüz şampiyonluk hakkında iddialı konuşmak istemiyor gibi görünüyor.

Şakanın ardındaki hesap

Haaland'ın cevabı basit bir şaka gibi görünse de, net bir psikolojik mesaj içeriyor.

Norveç'in favoriler arasında olmadığını belirterek takımı üzerindeki baskıyı kaldırıyor. İngiltere isminin zikredilmesi ise tesadüf değil; büyük beklentiler, geniş kadro ve yoğun baskı artık rakip tarafta.