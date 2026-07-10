Erling Haaland baskıyı İngiltere'ye yükledi: Norveç çeyrek final öncesi dışarıdan bakıldığında zayıf taraf

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Erling Haaland baskıyı İngiltere'ye yükledi: Norveç çeyrek final öncesi dışarıdan bakıldığında zayıf taraf

Dünya Kupası çeyrek finali öncesinde Norveç milli takımı ve Manchester City'nin golcüsü Erling Haaland beklenmedik bir açıklama yaptı. Takımının elde ettiği harika sonuçlara rağmen, yaklaşan karşılaşmada İngiltere'yi mutlak favori olarak görüyor. Haaland'a göre, tüm baskı ve kazanma zorunluluğu Thomas Tuchel'in öğrencilerinin üzerinde olacak. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Norveç milli takımı, Brezilya karşısında aldığı galibiyetten sonra turnuvanın en büyük sürprizlerinden biri haline geldi. Ancak NRK'ya verdiği röportajda Erling Haaland, takımının şansını düşük göstererek temkinli kalmayı tercih etti. Ona göre, Norveç'in kazanma ihtimali oldukça düşük ve kamuoyu tüm dikkatini İngilizlere çevirmeli.

Kulüp arkadaşları arasındaki rekabet

Bu karşılaşma Erling Haaland için kişisel bir anlam da taşıyor. Çünkü sahada Manchester City'den takım arkadaşları John Stones ve Marc Guehi ile karşı karşıya gelecek. Golcü oyuncu, en yakın arkadaşlarına karşı oynamanın biraz garip hissettirdiğini ancak profesyonel futbolda bunun normal bir durum olduğunu vurguladı.

"Biraz garip hissettiriyor. Hayatınızda kimseyle onlarla geçirdiğiniz kadar çok vakit geçirmiyorsunuz. Marc Guehi ve John Stones ile yıllardır birlikte çalışıyoruz, bu yüzden bu maçın özel bir anlamı var," diye ekledi golcü, Nettavisen'e verdiği röportajda.

Fiziksel durum ve hazırlık sırları

Norveç'in başarısı büyük ölçüde yıldız oyuncuları Erling Haaland'ın sağlığına ve fiziksel durumuna bağlı. Golcü oyuncu, yoğun turnuva takvimine rağmen kendini mükemmel hissettiğini ve bunda hem kulüp hem de milli takım antrenörlerinin büyük katkısı olduğunu belirtti. Ona göre, son yıllarda vücudunu daha iyi anlamayı öğrendi.

Haaland, Stale Solbakken ve Manchester City teknik ekibine teşekkür ederek, çok sayıda maç oynamanın sadece sahada hareket etmek değil, aynı zamanda maça özel bir hazırlık sanatı olduğunu söyledi. Norveçli golcü, "Vücudumu tanıyorum ve sakatlıkların benden uzak durması iyi bir işaret," dedi.

Taraftarlar ve uzmanlar bu çeyrek final mücadelesini merakla bekliyor. Erling Haaland baskıyı rakibine aktarmaya çalışsa da, Norveç milli takımının disiplinli oyununun İngiltere için ciddi bir engel olması bekleniyor. Miami'de gerçekleşecek bu karşılaşma, yarı final biletinin sahibini belirleyecek.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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