Samsung kişisel bilgisayar işlemcileri pazarına giriyor: Gaia projesinin detayları

·54·Teknoloji
Samsung kişisel bilgisayar işlemcileri pazarına giriyor: Gaia projesinin detayları

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, elektronik dünyasında yeni bir alana adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, kişisel bilgisayarlar için yapay zeka yeteneklerini genişleten özel işlemciler geliştirmeye başladı. Bu hamle, Samsung'un geleneksel bellek modülleri ve akıllı telefon işlemcileri sınırlarının ötesine geçerek, yüksek performanslı bilgi işlem pazarında NVIDIA ve Qualcomm gibi devlerle rekabet etmesini sağlayacak. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor.

Nate yayınından elde edilen bilgilere göre, yeni proje Gaia kod adı altında yürütülüyor. Söz konusu işlemciler temel olarak yapay zeka (AI) görevlerini hızlandırmaya odaklanmış olup, seri üretime 2025 yılında geçilmesi bekleniyor. Bu, Samsung'un kendi yarı iletken fabrikalarının kapasitesini daha verimli kullanma stratejisinin bir parçasıdır.

Yeni çipler, modern 4 nanometre üretim süreci temel alınarak hazırlanacak. Gaia işlemcilerinin temel özelliği, optimize edilmiş NPU (nöral işlem birimi) mimarileridir. Bu birim, bilgisayarlardaki yapay zeka ile ilgili karmaşık işlemleri bulut sunucularına başvurmadan, doğrudan cihazın kendisinde (yerel düzeyde) gerçekleştirmeye yarar.

Edge AI ve robotik için yeni fırsatlar

Samsung tarafından geliştirilen ilk prototipler, test edilmek üzere halihazırda bir dizi büyük müşteriye sunuldu. Şimdilik bu ortakların isimleri açıklanmasa da, uzmanlar Gaia çiplerinin Edge AI kategorisindeki bilgisayarlarda yaygın olarak kullanılacağını tahmin ediyor. Bu tür sistemler sürekli internet bağlantısı gerektirmez ve verileri gerçek zamanlı olarak işler.

Ayrıca, yeni işlemcilerin Physical AI, yani robotik ve otonom kontrol sistemlerinde de önemli bir rol oynaması bekleniyor. Robotlar ve insansız hava araçları için karar verme hızı hayati önem taşımakta olup, Samsung çipleri tam olarak bu ihtiyacı karşılamayı hedeflemektedir. Bu durum, teknolojik modernizasyon aşamasındaki pazarlar için gelecekte akıllı endüstriyel çözümlerin daha erişilebilir hale gelmesini sağlayabilir.

Gaia çiplerinin tam teknik özellikleri şimdilik gizli tutuluyor. Ancak Samsung'un bu pazara girişi, küresel ölçekte işlemci kıtlığını azaltmaya ve kişisel bilgisayar segmentinde inovasyonun hızlanmasına katkıda bulunacağı şüphesizdir. Şirket, Exynos akıllı telefon çipleri ve bellek teknolojilerindeki deneyimini artık masaüstü sistemlere taşıyor.

SamsungGaiaПроцессорСунъий ИнтеллектТехнология
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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