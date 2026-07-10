Mourinho Real Madrid tesislerine döndü: İlk mesaj çok kısa oldu...

·151·Spor
Mourinho Real Madrid tesislerine döndü: İlk mesaj çok kısa oldu...

Portekizli teknik direktör José Mourinho, Real Madrid kulübünde resmen göreve başladı.

Kulüp tesislerine ulaştığını sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla duyurdu. Mourinho'nun fotoğrafın altına düştüğü kısa not, Madrid taraftarları için yeni bir dönemin başladığı anlamına geliyordu.

Mourinho Real Madrid tesislerinde görüldü

José Mourinho, Madrid kulübünün tesislerine ulaştı ve resmen teknik direktör olarak görevine başladı.

Deneyimli çalıştırıcı, sosyal medya hesabından kulüp tesislerinde çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı. Bu, Real Madrid'e dönüşünün fiilen başladığını gösterdi.

«Hadi başlayalım!!»

Mourinho fotoğrafın altına uzun bir açıklama yerine kısa ve etkileyici bir not düştü.

«Hadi başlayalım!!» diye yazdı Portekizli teknik adam.

Bu ifade Real Madrid taraftarları arasında büyük ilgi uyandırdı. Çünkü Madrid kulübü Mourinho için yabancı bir yer değil; daha önce de burada büyük baskı, büyük maçlar ve büyük zaferlerle dolu bir ortamda çalışmıştı.

Sözleşme üç yıllık

Bilgi olarak, José Mourinho Real Madrid ile üç yıllık bir sözleşme imzaladı.

Bu durum, kulüp yönetiminin yeni teknik direktörle kısa vadeli bir deney değil, en az birkaç sezon sürecek bir proje başlattığını gösteriyor.

Madrid'e ikinci dönüş

Mourinho, Real Madrid'i daha önce 2010-2013 yılları arasında çalıştırmıştı.

O dönemde İspanyol futbolunun en büyük rekabet ortamında çalışmış ve takımı kendine has disiplinli bir tarzda şekillendirmişti. Şimdi ise Portekizli teknik adam Madrid'e yeni bir görev ve yeni bir kadroyla dönüyor.

Son görev yeri Benfica idi

Mourinho'nun son görev yeri Portekiz'in Benfica kulübüydü.

Geçen sezonun sona ermesiyle Lizbon ekibinden ayrılmıştı. O günden bu yana bir sonraki durağının neresi olacağına dair çeşitli tahminler yürütülüyordu.

Real Madrid'de yeni bir dönem başlıyor

Mourinho'nun kulüp tesislerindeki ilk fotoğrafı ve kısa mesajı, basit bir gönderiden çok daha fazlasını ifade ediyordu.

Artık Madrid'de tek bir ana soru var: Mourinho ikinci döneminde Real Madrid'e nasıl bir kimlik kazandıracak?

José MourinhoReal MadridLa LigaFutbolTeknik Direktör
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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