Brozovic Real Madrid'e transfer olabilir: Mourinho için ilginç bir seçenek

·87·Spor
Brozovic Real Madrid'e transfer olabilir: Mourinho için ilginç bir seçenek

Hırvatistan milli takımı orta sahası Marcelo Brozovic, Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünden ayrıldıktan sonra serbest oyuncu statüsü kazandı.

Şimdi 33 yaşındaki futbolcunun kariyerine İspanya'nın en büyük kulüplerinden birinde devam edebileceği konuşuluyor.

Real Madrid, Brozovic seçeneğini değerlendiriyor

Gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Real Madrid, Brozovic'i bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katma fırsatına sahip.

Hırvat orta saha oyuncusu serbest statüde olduğu için transferi için başka bir kulübe ödeme yapılması gerekmiyor. Bu durum, 'Los Blancos' için finansal açıdan uygun bir seçenek olabilir.

Mourinho tecrübeye odaklanıyor

Kaynağa göre, Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Brozovic'i takıma kazandırma fikrine sıcak bakıyor.

Portekizli teknik adam, orta sahanın merkezinde tecrübe, disiplin ve büyük maçların baskısını kaldırabilecek bir oyuncuya ihtiyaç duyuyor olabilir.

Sözleşme bir yıllık olabilir

Haberlere göre, olası bir anlaşmanın bir yıllık bir süreyi kapsaması bekleniyor.

Bu, Real Madrid için riski nispeten düşük bir karar olacaktır: kulüp tecrübeli oyuncuyu kısa süreliğine deneyecek, Brozovic ise Avrupa'nın en üst seviyesine dönme fırsatı yakalayacak.

Inter dönemiyle tanınıyor

Marcelo Brozovic, Avrupa'da öncelikle Inter'deki performansıyla tanındı.

2015'ten 2023'e kadar Milano kulübünün formasını giydi ve takımın orta sahasındaki en önemli figürlerden biri haline geldi.

Hırvatistan milli takımıyla 99 maç

Brozovic, Hırvatistan milli takımı formasıyla da büyük bir tecrübeye sahip.

Milli takım formasıyla 99 maça çıktı ve 7 gol kaydetti.

Real Madrid için beklenmedik ama mantıklı bir seçenek

Brozovic yaş itibarıyla uzun vadeli bir proje değil. Ancak serbest oyuncu statüsü, büyük tecrübesi ve merkez orta sahadaki oyun kültürü, onu Real Madrid için kısa vadeli ama faydalı bir seçenek haline getirebilir.

Şimdi asıl soru, Mourinho'nun ilgisinin resmi bir teklife dönüşüp dönüşmeyeceği veya Brozovic'in başka bir kulüple anlaşmaya varıp varmayacağı.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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