Afrika futbolunun modern efsanelerinden biri, Senegal milli takımının uzun yıllardır lideri ve kaptanı olan Sadio Mane, uluslararası kariyerine nokta koydu. Bu gelişmeyi Senegalli saygın Le Quotidien gazetesi duyurdu. 34 yaşındaki golcünün bu beklenmedik kararı, sadece Senegal'de değil, tüm dünya futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Zamin.uz bu tarihi ayrılığın detaylarını ve yıldız futbolcunun kariyer yolculuğunu mercek altına alıyor.

«Bu bayrak için her şeyimden vazgeçtim»

Milli takıma veda ederken yaptığı açıklamada vatanına olan sonsuz sevgisini ve sahada her şeyini verdiğini vurgulayan Sadio Mane'nin taraftarlara yönelik duygusal veda sözleri, her futbolseveri derinden etkileyecek nitelikte:

«Bilin ki, bu bayrak için her şeyimden vazgeçtim. Tüm gücümü ortaya koydum ve her zaman ülkemiz için sahada sonuna kadar savaştım.»

Senegal tarihinin en golcü oyuncusu

Mane, milli forma altında sadece bir oyuncu değil, gerçek bir rekortmen olarak iz bıraktı. Uluslararası arenadaki istatistikleri oldukça etkileyici:

Milli forma sayısı: 130 resmi maç;

Atılan gol sayısı: 54 gol (bu sonuçla Senegal milli takımı tarihinin en golcü futbolcusu olarak tarihe geçti);

En büyük başarısı: 2021 Afrika Uluslar Kupası altın madalyası ve şampiyonluk unvanı;

Diğer başarıları: 2019 ve 2026 Afrika Uluslar Kupası gümüş madalyası sahibi.

Kulüp düzeyinde verimli bir kariyer

Sadio Mane, kariyeri boyunca Avrupa'nın en güçlü dev kulüplerinde forma giydi. 2023 yılından bu yana Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübünde ter döken yıldız, yakın zamanda tamamlanan 2026 sezonunda takımıyla Suudi Arabistan şampiyonluğu sevincini yaşadı.

Aşağıdaki tabloda Mane'nin farklı kulüplerde kazandığı başlıca kupaları görebilirsiniz:

Kulüp Dönem / Statü Kazanılan Başlıca Kupalar Liverpool (İngiltere) Kariyerinin zirve dönemi Premier League şampiyonluğu, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupası, FA Cup, Lig Kupası Bayern Münih (Almanya) Münih'teki kısa dönem Bundesliga şampiyonluğu, Almanya Süper Kupası Al-Nassr (Suudi Arabistan) 2023'ten günümüze 2026 sezonu itibarıyla Suudi Arabistan şampiyonu

Hatırlatmak gerekirse Sadio Mane, kariyeri boyunca bu kulüplerin yanı sıra Fransa'nın Metz, Avusturya'nın Red Bull Salzburg ve İngiltere'nin Southampton takımlarında da başarılı performanslar sergilemiştir.