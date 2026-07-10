Mbappe Fas karşısında yine sahneye çıktı: Fransa yarı finalde!

·83·Spor
Mbappe Fas karşısında yine sahneye çıktı: Fransa yarı finalde!

Fransa Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas'ı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın kahramanı ise Kylian Mbappe oldu. Real Madridli forvet, her iki golde de doğrudan pay sahibi olarak maçın oyuncusu seçildi.

Mbappe önce golünü attı, sonra asistini yaptı

Fas karşısındaki mücadelede Kylian Mbappe, Fransa'nın hücum hattının merkezindeydi.

27 yaşındaki futbolcu önce rakip fileleri havalandırdı. Ardından Ousmane Dembele'ye yaptığı asistle takımının ikinci golüne de katkı sağladı.

Fransa, Fas engelini aştı

Fas, bu turnuvada ciddi rakiplerden biri olarak görülüyordu. Ancak Fransa, çeyrek finalde tecrübesi ve bireysel yetenekleriyle istediği sonucu almayı başardı.

2-0'lık galibiyet, Fransızları bir kez daha şampiyonluğun en büyük adayları arasında tuttu.

Turnuvada üçüncü kez maçın oyuncusu

Mbappe, bu Dünya Kupası'nda üçüncü kez maçın oyuncusu seçildi.

Bu istatistik, Fransa Milli Takımı'ndaki yerinin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Kritik aşamalarda sonucu değiştiren isimler tam olarak böyle futbolcular oluyor.

Yarı finalde rakip kim olacak?

Fransa, 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya-Belçika eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu da bir sonraki turda futbolseverleri yine büyük bir gecenin beklediği anlamına geliyor.

Fransa için önemli bir mesaj

Fas karşısındaki galibiyet, Fransa'nın sadece güçlü bir kadroya değil, kritik anlarda sorumluluk alan bir lidere de sahip olduğunu gösterdi.

Mbappe bir kez daha sahneye çıktı; Fransa artık şampiyonluğa bir adım daha yakın.

FransaFasKylian MbappeDünya KupasıFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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