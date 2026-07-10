Arsenal'den sürpriz transfer: Illan Meslier Londra ekibine katıldı

·55·Spor
Arsenal'den sürpriz transfer: Illan Meslier Londra ekibine katıldı

Londra'nın Arsenal takımı, yaz transfer dönemindeki bir diğer sürpriz hamlesini gerçekleştirdi. İngiltere Premier Ligi'nin son şampiyonu, eski Leeds United kalecisi Illan Meslier ile sözleşme imzaladığını resmen duyurdu. Fransız eldiven, "Topçular" kadrosuna serbest oyuncu statüsünde katıldı ve bu transfer uzmanlar için beklenmedik bir gelişme oldu. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Edinilen bilgilere göre 26 yaşındaki kaleci, Londra kulübüyle iki yıllık sözleşme imzaladı. Anlaşmaya göre taraflar, karşılıklı mutabakatla iş birliğini bir yıl daha uzatabilecekler. Meslier'in Leeds ile olan sözleşmesi sona erdiği için Arsenal onu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna kattı; bu durum kulüp yönetiminin finansal açıdan verimli bir operasyonu olarak değerlendiriliyor.

Goal.com'un haberine göre Illan Meslier, Arsenal kadrosuna deneyimli bir yedek kaleci olarak dahil edildi. Takımın şu anki as kalecisi David Raya olsa da, kadrodaki diğer kaleci Kepa Arrizabalaga hakkındaki belirsizlikler, Meslier'in takım hiyerarşisinde ikinci kaleci olma ihtimalini artırıyor. İngiliz futbolunda toplam 215 maça çıkan Meslier, Mikel Arteta'nın ekibi için önemli bir tecrübe kaynağı olacak.

Yeni bir meydan okuma ve hedefler

Yeni takımına katıldıktan sonra heyecanını gizlemeyen Meslier, kulübün resmi sitesine verdiği röportajda şunları söyledi: "Çok mutluyum. Benim için harika bir gün çünkü şampiyonların arasına katıldım. Benim için Arsenal, İngiltere'nin en büyük kulübü. Bu armaya olan sevgimi göstermeyi ve takımla birlikte yeni kupalar kazanmayı dört gözle bekliyorum."

Fransız eldiven, Arsenal'de 30 numaralı formayı giyecek. Takımın Sobha Realty antrenman merkezindeki çalışmalara şimdiden katıldı. Meslier'in gelişi, takım içindeki rekabeti artırırken aynı zamanda genç yeteneklerin gelişimi için de alan açacak.

BBC Sport'un eklediğine göre, bu transferin ardından 20 yaşındaki kaleci Tommy Setford, daha fazla oyun süresi alabilmesi için başka bir kulübe kiralanacak. Bu hamle, Arsenal'in kaleci departmanını daha sağlam ve dengeli bir yapıya kavuşturuyor.

Mikel Arteta yönetimindeki ekip, önümüzdeki sezon sadece iç ligdeki hegemonyasını korumayı değil, aynı zamanda Şampiyonlar Ligi'nde de zirveye ulaşmayı hedefliyor. Böylesine yoğun bir fikstürde Meslier gibi tecrübeli bir kalecinin kadroda bulunması, teknik heyete ekstra güven veriyor.

ArsenalIllan MeslierТрансферларАнглия Премер-лигасиFutbol
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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