Jude Bellingham ve Mohamed Salah: İngiliz yıldızın 'kibri' neden daha faydalı?

Jude Bellingham şu anda dünya futbolunun en parlak isimlerinden biri ve sahadaki yüksek özgüveni birçok tartışmaya konu oluyor. Real Madrid yıldızının tavırları bazıları tarafından 'kibir' olarak nitelendirilse de uzmanlar, bu özelliğin onun başarısının anahtarı olduğunu vurguluyor. Özellikle İngiltere Milli Takımı'nın eski oyuncusu Danny Murphy, GOAL'e verdiği röportajda Bellingham'ın zihniyetini Liverpool efsanesi Mohamed Salah ile karşılaştırdı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Murphy'ye göre Bellingham'ın sahadaki 'kibri', Mohamed Salah gibi tecrübeli yıldızlarınkinden daha etkili ve takım için daha faydalı. 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun kendine olan sarsılmaz güveni, onu zor anlarda sorumluluk almaya itiyor. Bu durum, Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere Milli Takımı için 2026 Dünya Kupası'nda belirleyici bir faktör haline geldi.

Dünya Kupası başlamadan önce birçok uzman Bellingham'ın ilk 11'deki yerini sorguluyordu. Hatta bazıları onu Morgan Rogers gibi oyuncuların arkasına atmayı veya kadrodan tamamen çıkarmayı önermişti. Ancak Phil Foden ve Cole Palmer gibi yıldızların rekabette geride kaldığı bir dönemde Bellingham, vazgeçilmez olduğunu kanıtladı.

Klas ve istikrarın uyumu

'Sporda form geçici, klas kalıcıdır' sözü Bellingham örneğinde doğrulanıyor. Hırvatistan'a karşı alınan 4-2'lik galibiyette takımın ana itici gücü oydu. Panama maçında ise skoru açarak maçın kaderini belirledi. Sahadaki her hareketi, modern futbolda sadece tekniğin değil, güçlü bir karakterin de önemli olduğunu gösteriyor.

Danny Murphy, Bellingham'daki bu özelliğin sadece Steven Gerrard, Wayne Rooney veya Michael Owen gibi efsanelerde görülebileceğini belirtiyor. Uzman, 'O harika bir futbolcu; atletizm, teknik beceri ve dayanıklılık onda birleşmiş durumda. Ama en önemlisi, genç olmasına rağmen kendine çok güveniyor. Euro 2024'te takım kötü oynarken bile röveşata golüyle durumu kurtarmıştı' diyor.

Meksika'ya karşı oynanan son 16 turu maçı, Bellingham'ın gerçek bir 'Galactico' olduğunu bir kez daha kanıtladı. Ünlü Azteca Stadyumu'nda duble yaparak takımını çeyrek finale taşıdı. Harry Kane ile kurduğu ortaklık, İngiltere Milli Takımı'nın hücum potansiyelini yeni bir seviyeye çıkardı.

Bellingham'ın gol sevinçlerindeki kendine has tarzı ve 'başka kim olabilir ki?' anlamındaki hareketleri çokça eleştirilse de, onu küresel bir süper yıldıza dönüştüren şey tam da bu karakteridir. Real Madrid'de pişen futbolcu, baskı altında oynamayı öğrendi ve bu tecrübesini milli takımın çıkarları için kullanabiliyor. Sonuç olarak, 'kibrinin' sadece bir ego değil, kazanma arzusu olduğu netleşiyor.