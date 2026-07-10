Ona neden Lamine Yamal diyorlar? Futbolcunun isminin hikayesi

·115·Spor
Ona neden Lamine Yamal diyorlar? Futbolcunun isminin hikayesi

Lamine Yamal hakkında yayılan bir bilgi birçok kişinin ilgisini çekiyor. Mesele şu ki, "Yamal" onun soyadı değil. Futbolcunun tam adı Lamine Yamal Nasraoui Ebana olup, Nasraoui babasından, Ebana ise annesinden gelen soyadıdır.

İspanyol basınında yazılanlara göre, Lamine'nin ebeveynleri çocuk sahibi olmadan önce zor bir mali dönemden geçiyordu. O dönemde onlara Lamine ve Yamal isimli iki kişi yardım etti. Bazı kaynaklarda, bu kişilerin aileye kira ödemeleri konusunda destek oldukları belirtiliyor.

Ebeveynler bu yardımı unutmadı. Bir çocukları olduğunda, ona bu iki kişinin ismini vermeye karar verdiler. Daha sonra dünyaya gelen oğullarına Lamine Yamal ismi verildi.

Bugün futbol dünyasında tam olarak bu iki isimle tanınıyor. Ancak resmi kayıtlarda soyadları Nasraoui ve Ebana'dır. Bu, İspanya'da yaygın bir gelenektir: çocuk genellikle hem babasının hem de annesinin soyadını alır.

Lamine Yamal'ın ailesi de farklı kültürel kökenlere sahip. Babası Mounir Nasraoui Faslı, annesi Sheila Ebana ise Ekvator Ginesi'nden. Futbolcunun kendisi Katalonya'da doğup büyüdü ve İspanya milli takımında oynamayı seçti.

Bu nedenle "Lamine Yamal ebeveynlerinin soyadı değilmiş" ifadesi doğrudur. Bu onun ismidir ve ailesinin hayatında önemli bir yeri olan iki kişiye şükran nişanesi olarak verilmiştir.

Ламин ЯмалНасрауиEbanaБарселонаИспания термасиМонир Насрауи
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör
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