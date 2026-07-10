Arsenal Kadın Futbol Takımı, Barcelona yıldızı Ona Batlle ile sözleşme imzaladı

·42·Spor
Arsenal Kadın Futbol Takımı, Barcelona yıldızı Ona Batlle ile sözleşme imzaladı

Londra'nın Arsenal kulübü, kadın futbolu transfer piyasasında ses getirmeye devam ediyor. "Topçular", Barcelona'nın deneyimli savunma oyuncusu Ona Batlle ile resmen sözleşme imzaladığını duyurdu. İspanya milli takımının 27 yaşındaki oyuncusu, Londra ekibine serbest oyuncu statüsünde katıldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Dikkat çekici bir şekilde bu transfer, Arsenal'in son sekiz gün içinde gerçekleştirdiği dördüncü büyük hamle oldu. Batlle, takıma Georgia Stanway, Geraldine Reuteler ve Selina Cerci gibi önemli isimlerin ardından katıldı. Goal.com'un haberine göre, futbolcu yeni takımında 22 numaralı formayı giyecek.

Transfer detayları ve rekabet

Ona Batlle için verilen mücadelede Arsenal, İngiltere'nin diğer devleri Chelsea ve London City Lionesses takımlarını geride bırakmayı başardı. Edinilen bilgilere göre, savunma oyuncusuyla bir yıl uzatma opsiyonlu dört yıllık sözleşme imzalandı. Batlle, 27. yaş gününde resmi imzayı attı.

İspanyol savunmacı, Barcelona formasıyla geçirdiği üç yıllık dönemde, iki kez UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 11 kupa kazandı. Onun tecrübesi, yedi yıldır İngiltere şampiyonluğunu bekleyen Arsenal için büyük önem taşıyor.

Yeni meydan okumalar ve hedefler

"Arsenal gibi dünyanın en büyük kulüplerinden birine geldiğim için çok mutluyum. Emirates Stadyumu'nda taraftarlarımızın önünde oynamayı dört gözle bekliyorum. Buraya kupalar kazanmaya geldim," dedi Ona Batlle ilk röportajında.

Arsenal Kadın Takımı Teknik Direktörü Renee Slegers de bu transferden duyduğu memnuniyeti gizlemedi. Slegers'e göre Batlle, sadece savunmada güven vermekle kalmıyor, aynı zamanda yüksek fiziksel kapasitesi ve kazanma arzusuyla hücum organizasyonlarına da büyük katkı sağlıyor.

Kulüp Sportif Direktörü Clare Wheatley, Batlle'yi dünyanın en iyi savunmacılarından biri olarak nitelendirdi. Oyuncunun sağ bekin yanı sıra sol bekte de başarılı bir şekilde görev yapabilmesi, takımın taktiksel esnekliği için yeni olanaklar sunuyor.

ArsenalБарселонаOna BatlleFutbolTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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