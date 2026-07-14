Yapay zeka yarışında dönüm noktası: Açık kaynaklı modeller liderliği ele geçiriyor

Son aylarda yapay zeka (AI) dünyasında ana odak noktası, OpenAI ve Anthropic gibi devlerin yeni amiral gemisi modelleri üzerindeydi. Ancak sektör uzmanları ve yazılımcılar arasında beklenmedik bir trend gözlemleniyor: Kapalı ve pahalı modellerin yerini açık kaynaklı (open-source) ve esnek teknolojiler alıyor. Bu durum, AI yarışındaki güç dengelerinin değiştiğini gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Hugging Face platformunun verilerine göre, bu yılın bahar aylarında indirilen modellerin hacminin yüzde 41'i Çin'in açık kaynaklı modellerine ait. Bu oran, ABD modellerini geride bıraktığını gösteriyor. OpenRouter platformundaki en popüler altı modelin tamamı Tencent, Xiaomi, DeepSeek, MiniMax ve Z.ai gibi Çinli şirketler tarafından sunulan açık çözümlerdir. Hatta popüler Claude Opus 4.7 modeli bile bu listede yedinci sıraya gerilemiş durumda.

Şirketler neden açık modelleri tercih ediyor?

Vercel platformundan alınan istatistiklere göre, açık kaynaklı modeller şu anda büyük ölçekli altyapı işlerinin ana kısmını üstleniyor. Kapalı modeller ise yalnızca yüksek maliyetli, premium seviyedeki görevler için saklanıyor. Haziran ayında tüm AI sorgularının yaklaşık üçte biri açık modeller aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu eğilim, işletmelerin maliyetleri optimize etme çabasını yansıtıyor.

Hugging Face CEO'su Clem Delangue'ye göre, önümüzdeki yıllarda en güçlü "frontier" modeller sadece deneyler ve çok karmaşık, yüksek değerli görevler için kullanılacak. Günlük üretim süreçleri ve temel iş yükleri ise şirketlerin kendi özel modellerine veya açık kaynaklı çözümlerine kayacak. Bu durum, büyük laboratuvarların yarattığı "tek ve en zeki model" konseptine darbe vuruyor.

Şirketler, temel yeteneklerini başka bir kuruluşa, yani kontrol edilemeyen ve iç çalışma mekanizması bilinmeyen "kara kutu" (black box API) şeklindeki sistemlere devretmek istemiyor. Kendi modeline sahip olmak sadece güvenlik ve kontrol sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda yapay zekayı ölçeklendirmeyle ilgili devasa maliyetleri de azaltıyor.

Çin'in teknolojik atağı

Çin'in AI laboratuvarları her birkaç ayda bir yeni, güçlü ve açık kaynaklı modeller sunuyor. Örneğin, Pekin merkezli Z.ai şirketi yakın zamanda GLM-5.2 modelini çıkardı. Bu model, kod yazma ve güvenlik sistemlerindeki açıkları tespit etme konusunda Anthropic'in en son geliştirmeleriyle bile rekabet edebiliyor. En önemlisi, bu tür modelleri yapılandırmak ve çalıştırmak, ABD'nin kapalı sistemlerine kıyasla çok daha ucuza mal oluyor.

Şu anda Fortune 500 listesindeki şirketlerin yarısı, kendi özel ve açık kaynaklı modellerini uygulamak için Hugging Face platformunu kullanıyor. Platformda her yedi saniyede bir yeni depo (repository) oluşturulması, sektördeki aktivitenin ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Bugün platformda 3 milyona yakın halka açık model ve 1 milyondan fazla veri seti bulunuyor.

Özetle, yapay zekanın geleceğinin sadece birkaç teknoloji devinin elinde değil, tüm dünya yazılımcılarının iş birliğiyle geliştirdiği açık bir ekosistemde olma ihtimali artıyor. Bu durum, gelişmekte olan ülkeler için de kendi AI çözümlerini yaratma konusunda büyük fırsatların kapısını aralıyor.