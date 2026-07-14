Telegram'ın t.me kısa bağlantıları tekrar çalışıyor: Kesintiye ABD yaptırımları neden oldu

Telegram mesajlaşma uygulamasının popüler grup ve kanallara erişim için kullanılan t.me kısa alan adları, bir günlük kesintinin ardından tekrar faaliyete geçti. Pazartesi günü başlayan bu sorun, dünya genelindeki kullanıcıların açık kaynaklara tek bir tıklamayla erişimini kısıtlamıştı. Bu durum sadece kullanıcıların değil, servis kurucusu Pavel Durov'un da dikkatini çekti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Alan adı faaliyetini yöneten Karadağ merkezli DomainME kayıt kuruluşunun verilerine göre, t.me alan adı teknik nedenlerle değil, yasal düzenleme süreçleri nedeniyle geçici olarak durduruldu. TechCrunch ile yaptığı görüşmede DomainME yöneticisi Predrag Leshich, alan adının tekrar çevrimiçi olduğunu doğruladı ve yakında resmi bir açıklama yapılacağını belirtti.

Yaptırımlar ve "serverhold" durumu

Alan adının devre dışı kalmasına, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından getirilen kısıtlamaların neden olduğu belirtiliyor. Kayıt kuruluşu temsilcileri, X (eski adıyla Twitter) platformunda Pavel Durov'a yanıt verirken, alan adının OFAC gerekliliklerine uyum kontrolü kapsamında geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İnternet kayıtlarına göre, Telegram alan adına "serverhold" statüsü uygulandı. Genellikle bu durum, alan adı kayıt kuruluşunun belirli nedenlerle alan adını engellediği anlamına gelir ve bu da otomatik olarak sitenin dünya genelinde çalışmamasına yol açar. Salı sabahı bu kısıtlama kaldırıldı ve bağlantılar tekrar eski haline döndü.

Neden tüm alan adı engellendi?

Teknoloji uzmanı Jonah Aragon gibi uzmanlara göre bu olay, ABD Hazine Bakanlığı tarafından First VPN sağlayıcısına karşı yaptırımların açıklandığı günle çakıştı. Yetkililer, bu VPN hizmetinin siber suçlular tarafından fidye yazılımı saldırıları düzenlemek için kullanıldığını iddia ediyor. ABD hükümeti, bu yılın başlarında söz konusu servisin sitesini kapatmıştı.

İlginç olan ise, First VPN için açıklanan yaptırım listesinde bu sağlayıcının Telegram'daki açık grubuna yönlendiren t.me bağlantısının da yer almasıdır. Tahminlere göre, alan adı kayıt kuruluşu yaptırımlara uymamaktan kaynaklanabilecek büyük para cezalarından kaçınmak amacıyla, sadece tek bir bağlantıyı değil, tüm t.me alan adını geçici olarak dondurmaya karar verdi.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Telegram, en temel iletişim ve bilgi alma aracıdır. t.me alan adının geçici olarak çalışmaması, birçok yerel kanal ve işletme hesabına harici bağlantılar üzerinden erişimde zorluklar yarattı. Şu anda tüm sistemler stabil çalışıyor ve kullanıcılar kısa bağlantıları herhangi bir kısıtlama olmadan kullanabilirler.