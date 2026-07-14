Telegram'ın t.me kısa bağlantıları tekrar çalışıyor: Kesintiye ABD yaptırımları neden oldu

·1·Teknoloji
Telegram'ın t.me kısa bağlantıları tekrar çalışıyor: Kesintiye ABD yaptırımları neden oldu

Telegram mesajlaşma uygulamasının popüler grup ve kanallara erişim için kullanılan t.me kısa alan adları, bir günlük kesintinin ardından tekrar faaliyete geçti. Pazartesi günü başlayan bu sorun, dünya genelindeki kullanıcıların açık kaynaklara tek bir tıklamayla erişimini kısıtlamıştı. Bu durum sadece kullanıcıların değil, servis kurucusu Pavel Durov'un da dikkatini çekti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Alan adı faaliyetini yöneten Karadağ merkezli DomainME kayıt kuruluşunun verilerine göre, t.me alan adı teknik nedenlerle değil, yasal düzenleme süreçleri nedeniyle geçici olarak durduruldu. TechCrunch ile yaptığı görüşmede DomainME yöneticisi Predrag Leshich, alan adının tekrar çevrimiçi olduğunu doğruladı ve yakında resmi bir açıklama yapılacağını belirtti.

Yaptırımlar ve "serverhold" durumu

Alan adının devre dışı kalmasına, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC) tarafından getirilen kısıtlamaların neden olduğu belirtiliyor. Kayıt kuruluşu temsilcileri, X (eski adıyla Twitter) platformunda Pavel Durov'a yanıt verirken, alan adının OFAC gerekliliklerine uyum kontrolü kapsamında geçici olarak durdurulduğunu açıkladı.

İnternet kayıtlarına göre, Telegram alan adına "serverhold" statüsü uygulandı. Genellikle bu durum, alan adı kayıt kuruluşunun belirli nedenlerle alan adını engellediği anlamına gelir ve bu da otomatik olarak sitenin dünya genelinde çalışmamasına yol açar. Salı sabahı bu kısıtlama kaldırıldı ve bağlantılar tekrar eski haline döndü.

Neden tüm alan adı engellendi?

Teknoloji uzmanı Jonah Aragon gibi uzmanlara göre bu olay, ABD Hazine Bakanlığı tarafından First VPN sağlayıcısına karşı yaptırımların açıklandığı günle çakıştı. Yetkililer, bu VPN hizmetinin siber suçlular tarafından fidye yazılımı saldırıları düzenlemek için kullanıldığını iddia ediyor. ABD hükümeti, bu yılın başlarında söz konusu servisin sitesini kapatmıştı.

İlginç olan ise, First VPN için açıklanan yaptırım listesinde bu sağlayıcının Telegram'daki açık grubuna yönlendiren t.me bağlantısının da yer almasıdır. Tahminlere göre, alan adı kayıt kuruluşu yaptırımlara uymamaktan kaynaklanabilecek büyük para cezalarından kaçınmak amacıyla, sadece tek bir bağlantıyı değil, tüm t.me alan adını geçici olarak dondurmaya karar verdi.

Özbekistanlı kullanıcılar için de Telegram, en temel iletişim ve bilgi alma aracıdır. t.me alan adının geçici olarak çalışmaması, birçok yerel kanal ve işletme hesabına harici bağlantılar üzerinden erişimde zorluklar yarattı. Şu anda tüm sistemler stabil çalışıyor ve kullanıcılar kısa bağlantıları herhangi bir kısıtlama olmadan kullanabilirler.

TelegramPavel DurovYaptırımTeknolojiİnternet
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Yapay zeka yarışında dönüm noktası: Açık kaynaklı modeller liderliği ele geçiriyorYapay zeka yarışında dönüm noktası: Açık kaynaklı modeller liderliği ele geçiriyorBugün, 19:27Samanyolu düşündüğümüzden daha büyük çıktı: Astronomlar yeni bir keşif yaptıSamanyolu düşündüğümüzden daha büyük çıktı: Astronomlar yeni bir keşif yaptıBugün, 19:24Rusya'da Apple, GitHub ve Google hizmetlerinde geniş çaplı kesintiler yaşandıRusya'da Apple, GitHub ve Google hizmetlerinde geniş çaplı kesintiler yaşandıBugün, 18:53NASA ve Roskosmos iş birliği: Soyuz MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkıyorNASA ve Roskosmos iş birliği: Soyuz MS-29 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yola çıkıyorBugün, 18:24DeepSeek kurucusu dünyanın en zengin yapay zeka geliştiricisi olduDeepSeek kurucusu dünyanın en zengin yapay zeka geliştiricisi olduBugün, 17:58Elon Musk'ın Grok 4.5 modeli karmaşık görevlerde dünya sıralamasında liderliğe yükseldiElon Musk'ın Grok 4.5 modeli karmaşık görevlerde dünya sıralamasında liderliğe yükseldiBugün, 17:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
iPhone 18'in ilk tasarımı belli oldu: Apple beklenmedik bir görünüm seçiyor
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Yapay zeka aracılığıyla vefat edenlerle iletişim: araştırma beklenmedik sonuçlar verdi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Çin'de Hiperrealistik İnsansı Robotların Satışı Başladı: Fiyatlar 146 Bin Dolara Kadar
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Efsanevi Nokia Asha Geri Dönüyor: HMD Yeni Nesil Dokunmatik Telefonunu Hazırlıyor
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Ubtech, insan derisine sahip hiper-gerçekçi U1 robotlarını tanıttı
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi
Jeomanyetik Fırtınaların Yeryüzü Sıcaklığını Keskin Şekilde Değiştirdiği Belirlendi