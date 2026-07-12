Jürgen Klopp Almanya Milli Takımı'nın başına geçmeyi kabul etti

Almanya Futbol Federasyonu (DFB) ile ünlü teknik direktör Jürgen Klopp arasında anlaşmaya varıldı. Sky Sports Germany'nin aktardığı bilgilere göre, Liverpool'un eski çalıştırıcısı, "Bundestim"in teknik direktörlük görevini üstlenmeyi prensipte kabul etti. Bu atamanın, son yıllarda büyük turnuvalarda başarısız sonuçlar alan Alman futbolu için yeni bir dönemin başlangıcı olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Görüşmelerin belirleyici aşaması ABD'nin New York şehrinde gerçekleşti. DFB Başkanı Bernd Neuendorf ve Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke, doğrudan Klopp ile bir araya gelerek sözleşmenin ana maddelerini görüştüler. Taraflar arasındaki anlaşmanın 2030 Dünya Kupası'nı da kapsaması planlanıyor. Bu durum, Alman futbol yönetiminin uzun vadeli istikrarı hedeflediğini gösteriyor.

Red Bull ile ilgili durum ve yaratıcı çözüm

Temel anlaşmaya varılmış olsa da, resmi açıklamadan önce teknik bir engel bulunuyor. Jürgen Klopp şu anda Red Bull şirketinin küresel futbol departmanı başkanı olarak görev yapıyor. Gelecek haftanın başında New York'ta Red Bull yöneticisi Oliver Mintzlaff ile nihai görüşmelerin yapılması planlanıyor. Bu görüşmede Klopp'un organizasyondan ayrılma şartları ele alınacak.

Goal.com'un haberine göre DFB, yüksek miktarda tazminat ödememek için yaratıcı bir çözüm üzerinde çalışıyor. Buna göre Klopp, hem Almanya Milli Takımı teknik direktörü hem de Red Bull marka elçisi olarak görevine devam edebilir. Böyle bir anlaşma her iki taraf için de faydalı olacak ve şirketin dünyanın en popüler teknik direktörlerinden biriyle iş birliğini sürdürmesine olanak tanıyacaktır.

Yeni teknik ekip ve taktiksel değişiklikler

Jürgen Klopp, milli takıma gelişiyle birlikte teknik ekipte de büyük reformlar yapmayı planlıyor. Liverpool ve Borussia Dortmund'daki başarılarında önemli rol oynayan güvenilir yardımcılarını da beraberinde getirmek istiyor. Özellikle Peter Krawietz ve Pepijn Lijnders gibi uzmanların Klopp ile birlikte göreve başlaması bekleniyor.

Bu atamalar, Almanya Milli Takımı'nın oyun tarzının kökten değişeceğinin habercisi. Klopp, kendine has yüksek yoğunluklu "gegenpressing" felsefesini uluslararası arenaya taşımak istiyor. Bu durum, Julian Nagelsmann dönemindeki taktiksel yaklaşımdan önemli ölçüde farklılık gösteriyor ve takımın agresifliğini artırması bekleniyor.

Hatırlatmak gerekirse Jürgen Klopp, 2023-24 sezonunun sona ermesiyle birlikte dokuz yıllık görev süresinin ardından Liverpool'dan ayrılmıştı. Klopp, kulüp düzeyinde neredeyse tüm prestijli kupaları kazanan az sayıdaki teknik direktörden biri olduğu için, milli takımın başına geçmesi Alman taraftarlar arasında büyük bir umut uyandırıyor.