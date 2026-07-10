Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başladı: Yeni bir dönem ve büyük vaatler

·3·Spor
Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başladı: Yeni bir dönem ve büyük vaatler

Londra kulübü Chelsea resmen yeni bir döneme adım attı. İspanyol teknik direktör Xabi Alonso, Stamford Bridge'de teknik direktör olarak göreve başlamasının ardından takımın sahip olduğu büyük potansiyelden etkilendiğini gizlemedi. Uzun yıllardır süren krizden yorulan taraftarlara seslenen 44 yaşındaki çalıştırıcı, takımda kazanan kültürünü yeniden inşa etme sözü verdi. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

BlueCo yönetimi tarafından uzun vadeli projeyi yönetmesi için getirilen Alonso, Chelsea ile dört yıllık sözleşme imzaladı. Geçtiğimiz 2025-26 sezonunu Premier League'de 10. sırada tamamlayan ve Avrupa kupalarına katılamayan Londra kulübü için bu atama, yeni bir umut ışığı olarak görülüyor. Teknik direktör, Cobham antrenman tesislerinde takımın ana kadrosuyla çalışmalara çoktan başladı.

Çalışma ve yeni bir kültür

Xabi Alonso, ilk resmi açıklamasında takımda disiplin ve çalışkanlığın ön planda olacağını vurguladı. Real Madrid ve Bayer Leverkusen ile büyük başarılara imza atan teknik adama göre, başarıya ulaşmak için her futbolcunun kendini tamamen takıma adaması gerekiyor. Alonso, "Hiçbir şeyden taviz verilemez, her şey takım için olmalı. Çok çalışmak bir zorunluluktur. Yeni bir kültür yaratmalıyız ve bu süreç her gün Cobham'da devam edecek" dedi.

İspanyol teknik direktör, takımın kadrosunu ve oyuncuların potansiyelini yüksek görüyor. Amacı sadece maç kazanmak değil, aynı zamanda taraftarlara keyif veren çekici bir futbol anlayışını yerleştirmek. Alonso, dünyanın en büyük kulüplerinden birinde çalışmanın kendisi için büyük bir onur ve sorumluluk olduğunu belirtti.

Taraftarlarla bağı yeniden kurmak

Son yıllarda kulüp yönetimi ile taraftarlar arasındaki ilişkiler oldukça soğumuştu. Xabi Alonso bu sorunun farkında ve stat atmosferini değiştirmeyi hedefliyor. Ona göre, saha içindeki takım ile tribündeki taraftarlar arasında duygusal bir bağ kurulmadan uzun vadeli başarı elde edilemez.

"Stamford Bridge'in nasıl bir enerjiye sahip olduğunu biliyorum. O enerjiyi ve tüm birimler arasındaki bağı yeniden kurmalıyız. Taraftarlara mesajım şudur: Eğer birlik olursak ve bu gücü yaratabilirsek, güzel günler mutlaka gelecektir. Bu enerji bizden çıkmalı, birlikte hareket ederek önümüzdeki yıllarda büyük işler başaracağız" diye ekledi.

ixbt.com'un haberine göre, Alonso'nun gelişiyle kadroda ciddi değişiklikler bekleniyor. Teknik direktör, kendi taktik anlayışına uygun oyuncuları belirlemek için sezon öncesi hazırlık sürecini verimli kullanmak istiyor. Chelsea taraftarları ise takımlarını yeniden UEFA Şampiyonlar Ligi ve Premier League zirvesinde görmeyi dört gözle bekliyor.

ЧелсиХаби АлонсоАнглия Премер-лигасиFutbolТрансферлар
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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