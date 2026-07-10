Arjantin Mısır karşısında geri dönüşle kazandı: Tartışmalar ve şampiyon karakteri

·23·Spor
Arjantin Mısır karşısında geri dönüşle kazandı: Tartışmalar ve şampiyon karakteri

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan karşılaşma futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İki farklı geriye düşen son şampiyon, inanılmaz bir irade göstererek maçın kaderini lehine çevirdi. Ancak Atlanta'daki bu mücadelenin ardından yaşanan tartışmalar ve yöneltilen suçlamalar, spor ilkelerinin ötesine geçiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın 67. dakikasına gelindiğinde Mısır beklenmedik bir şekilde 2-0 öne geçti. Yasser Ibrahim ve Mustafa Zico'nun golleri, ayrıca Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltı Arjantin'i turnuvadan elenmenin eşiğine getirmişti. Ancak Lionel Scaloni'nin öğrencileri, bitime 11 dakika kala gerçek bir şampiyonluk karakteri sergiledi.

14 dakikada gelen mucize

Zor durumda takımı Cristian Romero kurtardı; Lionel Messi'nin ortasını ağlara göndererek farkı bire indirdi. Kısa süre sonra Lionel Messi yeteneğini konuşturarak dengeyi sağladı. Hakemin uzatma dakikalarının üçüncüsünde ise Chelsea orta sahası Enzo Fernandez galibiyet golünü atarak stadı ayağa kaldırdı. Bu galibiyetin Arjantin için önemi, Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni'nin gözyaşlarıyla da kanıtlanıyordu.

Ancak Mısır tarafı bu mağlubiyeti kabullenemedi. Maçın ardından Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'ya resmi şikayette bulunarak maçı yöneten Fransız hakemleri yolsuzlukla ve Arjantin'i kayırmakla suçladı. Onlara göre hakemler maç boyunca birçok kritik pozisyonda hata yaptı.

Mısır'ın itirazları ve hakemlik tartışmaları

Mısırlıların temel şikayeti, 1-0'lık skor sırasında iptal edilen gol ve maçın sonunda Mohamed Salah ile yaşanan pozisyona odaklanıyor. Mısır tarafı, ceza sahası içinde Salah'a faul yapıldığını ve penaltı verilmesi gerektiğini savunuyor. O pozisyondan saniyeler sonra Arjantin'in kontra ataktan galibiyet golünü bulması itirazları daha da şiddetlendirdi.

ixbt.com'un haberine göre Mısır tarafı hakemlerin turnuvadan ihraç edilmesini talep ediyor. Ancak futbol uzmanları ve analistler, Arjantin'in bu galibiyetini sadece şans veya hakem yardımı olarak görmüyor. Bu, her şeyden önce en zor anlarda pes etmeyen bir takımın metaneti ve ustalığının bir sonucudur.

Arjantin milli takımı etrafındaki bu tür tartışmalar yeni değil. Dünya çapında ne kadar çok taraftarı varsa, eleştirenleri de o kadar çok. Ancak sahadaki sonuç gösteriyor ki, Lionel Messi önderliğindeki takım tahtı kimseye bırakmaya niyetli değil. Bu galibiyet onları çeyrek finale taşıdı ve şampiyonluk yarışındaki en büyük aday olduklarını bir kez daha kanıtladı.

АргентинаМисрLionel MessiЖаҳон ЧемпионатиFutbol
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

Macron Fransa galibiyetinden sonra yazdı: Fas'a da özel övgü varMacron Fransa galibiyetinden sonra yazdı: Fas'a da özel övgü varBugün, 20:03Rudi Garcia İspanya planını açıkladı: Belçika korkusuz çıkacakRudi Garcia İspanya planını açıkladı: Belçika korkusuz çıkacakBugün, 19:52Xabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başladı: Yeni bir dönem ve büyük vaatlerXabi Alonso, Chelsea'nin yeni teknik direktörü olarak göreve başladı: Yeni bir dönem ve büyük vaatlerBugün, 18:54Harry Kane İngiltere tarihinin en iyisi mi? Stan Collymore "modern önyargı" hakkında konuştuHarry Kane İngiltere tarihinin en iyisi mi? Stan Collymore "modern önyargı" hakkında konuştuBugün, 18:13Belçika teknik direktörü Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir planı olmadığını söylediBelçika teknik direktörü Lamine Yamal'ı durdurmak için özel bir planı olmadığını söylediBugün, 17:56Mourinho Real Madrid tesislerine döndü: İlk mesaj çok kısa oldu...Mourinho Real Madrid tesislerine döndü: İlk mesaj çok kısa oldu...Bugün, 17:15
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo'nun Özbekistan Maçı Sonrası Açıklaması: «Futbolu Bırakmışım Gibi Hissettim»
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Cristiano Ronaldo Özbekistan maçı öncesi açıklama yaptı
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Rus Uzmanlardan Özbekistan – Kolombiya Maçı İçin Beklenmedik Tahmin
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Abduqodir Husanov'un Gözyaşları Milli Takımın İzlediği Yolu Gösterdi
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Dünya Kupası'nda hiç süre alamayan savunmacı milli takıma veda etti
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Liverpool, Abbosbek Fayzullayev'i Radarına Aldı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Georgina, Ronaldo'nun futbolla ilgili en büyük sırrını açıkladı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı
Manchester City, Husanov ve Özbekistan için paylaşım yaptı