Arjantin Mısır karşısında geri dönüşle kazandı: Tartışmalar ve şampiyon karakteri

Dünya Kupası son 16 turunda Arjantin ile Mısır arasında oynanan karşılaşma futbol dünyasında büyük yankı uyandırdı. İki farklı geriye düşen son şampiyon, inanılmaz bir irade göstererek maçın kaderini lehine çevirdi. Ancak Atlanta'daki bu mücadelenin ardından yaşanan tartışmalar ve yöneltilen suçlamalar, spor ilkelerinin ötesine geçiyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Maçın 67. dakikasına gelindiğinde Mısır beklenmedik bir şekilde 2-0 öne geçti. Yasser Ibrahim ve Mustafa Zico'nun golleri, ayrıca Lionel Messi'nin kaçırdığı penaltı Arjantin'i turnuvadan elenmenin eşiğine getirmişti. Ancak Lionel Scaloni'nin öğrencileri, bitime 11 dakika kala gerçek bir şampiyonluk karakteri sergiledi.

14 dakikada gelen mucize

Zor durumda takımı Cristian Romero kurtardı; Lionel Messi'nin ortasını ağlara göndererek farkı bire indirdi. Kısa süre sonra Lionel Messi yeteneğini konuşturarak dengeyi sağladı. Hakemin uzatma dakikalarının üçüncüsünde ise Chelsea orta sahası Enzo Fernandez galibiyet golünü atarak stadı ayağa kaldırdı. Bu galibiyetin Arjantin için önemi, Lionel Messi ve teknik direktör Scaloni'nin gözyaşlarıyla da kanıtlanıyordu.

Ancak Mısır tarafı bu mağlubiyeti kabullenemedi. Maçın ardından Mısır Futbol Federasyonu, FIFA'ya resmi şikayette bulunarak maçı yöneten Fransız hakemleri yolsuzlukla ve Arjantin'i kayırmakla suçladı. Onlara göre hakemler maç boyunca birçok kritik pozisyonda hata yaptı.

Mısır'ın itirazları ve hakemlik tartışmaları

Mısırlıların temel şikayeti, 1-0'lık skor sırasında iptal edilen gol ve maçın sonunda Mohamed Salah ile yaşanan pozisyona odaklanıyor. Mısır tarafı, ceza sahası içinde Salah'a faul yapıldığını ve penaltı verilmesi gerektiğini savunuyor. O pozisyondan saniyeler sonra Arjantin'in kontra ataktan galibiyet golünü bulması itirazları daha da şiddetlendirdi.

ixbt.com'un haberine göre Mısır tarafı hakemlerin turnuvadan ihraç edilmesini talep ediyor. Ancak futbol uzmanları ve analistler, Arjantin'in bu galibiyetini sadece şans veya hakem yardımı olarak görmüyor. Bu, her şeyden önce en zor anlarda pes etmeyen bir takımın metaneti ve ustalığının bir sonucudur.

Arjantin milli takımı etrafındaki bu tür tartışmalar yeni değil. Dünya çapında ne kadar çok taraftarı varsa, eleştirenleri de o kadar çok. Ancak sahadaki sonuç gösteriyor ki, Lionel Messi önderliğindeki takım tahtı kimseye bırakmaya niyetli değil. Bu galibiyet onları çeyrek finale taşıdı ve şampiyonluk yarışındaki en büyük aday olduklarını bir kez daha kanıtladı.