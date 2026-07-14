Avrupa'da aşırı sıcaklar: Midea kısa sürede 200 bin klima teslim etti

·2·Teknoloji
Avrupa'da aşırı sıcaklar: Midea kısa sürede 200 bin klima teslim etti

Avrupa ülkelerinde görülen aşırı sıcak hava dalgası, soğutma sistemlerine olan talebi hızla artırdı. Ev aletleri üretiminde dünya liderlerinden biri olan Midea, bu ihtiyacı karşılamak amacıyla kıtaya acilen 200.000 adet klima gönderdiğini resmen açıkladı. Bu adım, bölgedeki iklim krizi koşullarında tüketicileri gerekli ekipmanlarla donatmayı hedefliyor. Bu haberi Ixbt.com bildiriyor. aktarıyor.

ixbt.com'un verilerine göre, Fransa'dan gelen acil sipariş, şirketin lojistik ve üretim sistemini maksimum kapasitede çalışmaya zorladı. Özellikle Midea'nın Wuhu'daki fabrikası, Fransız ortaklardan 30.000 adet taşınabilir klima siparişi aldı. Dikkat çekici olan ise, sipariş onaylandıktan sonra ilk 20.000 ürünün sevkiyata hazır hale getirilmesi için sadece 7 gün harcanmış olmasıdır.

Üretim kapasitesi iki katına çıkarıldı

Midea Air Conditioning fabrikası mühendislik direktörü Ni Haibo, acil siparişi yerine getirmek için 7 Temmuz'da fabrikadaki çok fonksiyonlu üretim hattının hızla taşınabilir klima üretimine uyarlandığını açıkladı. Sonuç olarak, günlük üretim kapasitesi 3.000 adetten 6.000 adede, yani iki katına çıkarıldı. Hazırlık süreci hariç, 20.000 cihazın montajı için fabrikanın sadece 3,5 gün çalışması yeterli oldu.

Lojistik süreçleri de benzeri görülmemiş bir hızla gerçekleştirildi. Fabrikanın üretim departmanı müdürü Ding Huatao'ya göre, binlerce bileşen aynı anda tedarik edildi. Kritik öneme sahip bazı parçalar, üretimin durmaması için hava yolu ve hızlı tren hatları aracılığıyla fabrikaya getirildi. Şirketin 20 yıllık deneyimli çalışanı Chen Jinshen, bunun kariyerindeki en acil ve karmaşık sipariş olduğunu vurguladı.

PortaSplit modeline yüksek talep

Avrupa pazarında özellikle PortaSplit olarak bilinen taşınabilir split klimalara olan talep oldukça yüksek. Haziran ayından bu yana bu model için 160.000'den fazla yeni sipariş alındı. Şu anda bu cihazlar Guangzhou'daki fabrikadan partiler halinde düzenli olarak Avrupa'ya gönderiliyor.

Özbekistan pazarında da Midea markalı ürünler oldukça popüler olup, Avrupa'dakine benzer sıcak iklim koşullarında markanın enerji tasarruflu ve mobil çözümleri yerel tüketiciler arasında yüksek puan almaktadır. Avrupa'daki bu durum, Çin üretimi soğutma cihazlarının ve hatta basit vantilatörlerin küresel pazardaki yerinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

Uzmanlar, Avrupa'nın birçok bölgesinde etkili olan aşırı sıcak havanın soğutma ekipmanı kıtlığına yol açtığını belirtiyor. Midea gibi büyük şirketlerin hızlı reaksiyonu, pazardaki boşluğu doldurmak ve halk sağlığını korumak adına önemli bir rol oynuyor.

MideaKlimaAvrupaTeknolojiİhracat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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