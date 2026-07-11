Gol atamadı ama yine de en iyisi oldu: Yamal'ın istatistikleri hayran bıraktı

İspanya milli takımı kanat oyuncusu Lamine Yamal, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'ya karşı oynanan maçın en iyi oyuncusu seçildi. İlginç olan ise 18 yaşındaki yıldızın bu karşılaşmada ne gol atması ne de asist yapmasıydı.

Buna rağmen sahadaki etkinliği ve hücumda yarattığı baskı uzmanlar tarafından yüksek puan aldı.

Yamal gol atmasa da belirleyici figür oldu

İspanya'nın Belçika'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada Lamine Yamal sürekli olarak rakip savunmaya zor anlar yaşattı.

Kanattaki hızı, topla kat edişi ve bire bir pozisyonlardaki üstünlüğüyle öne çıktı.

18 yaşındaki futbolcunun önemli istatistikleri

Yamal maç boyunca:

rakip kaleye 6 şut gönderdi;

6 orta yaptı;

4 kez başarılı dripling gerçekleştirdi.

Bu verilerle İspanya kadrosundaki en aktif futbolculardan biri oldu.

Neden tam olarak o en iyi seçildi?

Futbolda her zaman gol veya asist bir oyuncunun etkisini tam olarak göstermez. Yamal rakip savunmayı üzerine çekerek takım arkadaşlarına boş alanlar yarattı ve neredeyse her hücumda aktif rol aldı.

Onun baskısı Belçika savunmasını düzenli olarak hataya zorladı.

Önlerinde Fransa'ya karşı büyük bir sınav var

İspanya milli takımı yarı finalde Fransa ile karşılaşacak.

Şimdi asıl soru şu: Lamine Yamal, Fransa karşısında da aynı aktif oyunu sergileyip bu kez skora katkı yapabilecek mi?