“Onu yok edeceğim”: McGregor’dan Holloway’e sert uyarı

·63·Spor
“Onu yok edeceğim”: McGregor’dan Holloway’e sert uyarı

Eski UFC şampiyonu Conor McGregor, Max Holloway ile yapacağı maç öncesinde her zamanki gibi sert bir açıklama yaptı. İrlandalı dövüşçü, rakibini kendinden emin bir şekilde mağlup edeceğini belirterek yaklaşan karşılaşma öncesindeki tansiyonu yükseltti.

McGregor'a göre eski rakipleri arasında artık sadece Holloway kaldı ve bir sonraki maçta o da mağlup olacak.

McGregor maç için net bir tahminde bulundu

Conor McGregor, yaklaşan mücadelenin sonucu sorulduğunda cevabını kısa ve net bir şekilde verdi.

“Tahminci Mac'in tahmini mi? Yok etmek. Max'i resmen yok edeceğim. Diğer tüm rakiplerim zaten saf dışı kaldı. Artık sadece Max kaldı ve Pazar günü o da tamamen mağlup edilecek,” dedi McGregor.

Bu sözler, iki dövüşçü arasındaki karşılaşmaya olan ilgiyi daha da artırdı.

İki yıldız tekrar oktagonda karşılaşıyor

McGregor ile Holloway arasındaki maç, 12 Temmuz'da ABD'nin Las Vegas şehrinde düzenlenecek UFC 329 turnuvası kapsamında gerçekleştirilecek.

Her iki sporcu da UFC tarihinde önemli bir yere sahip. McGregor eski iki sıklet şampiyonu olarak bilinirken, Holloway uzun yıllar tüy sıklet divizyonunun en tehlikeli dövüşçülerinden biri oldu.

Conor kendisini tarihin en iyilerinden biri olarak nitelendirdi

Daha önce McGregor, kendisini Bruce Lee'den sonra tarihin en büyük tüy sıklet dövüşçüsü olarak tanımlamıştı.

Şimdi İrlandalı dövüşçü bu iddiasını oktagonda kanıtlamaya çalışacak. Ancak Holloway'in dayanıklılığı ve yüksek tempoda dövüşme yeteneği, Conor için kolay bir sınav olmayacağı kesin.

Asıl soru şu: Hangi McGregor oktagona çıkacak?

McGregor'un sert sözleri UFC hayranları için yeni bir durum değil. Ancak bu sefer tüm dikkatler, onun gerçek fiziksel durumuna ve uzun bir aradan sonraki formuna çevrilmiş durumda.

12 Temmuz'da Conor'un sözleri pratikte doğrulanacak mı yoksa Max Holloway yeni bir sansasyon mu yaratacak; bunu oktagon gösterecek.

UFCConor McGregorMax HollowayMMADövüş Sporları
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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