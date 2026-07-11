Jorge Jesus Portekiz'de neleri değiştirecek? Temel sorunu açıkça dile getirdi

·2·Spor
Jorge Jesus Portekiz'de neleri değiştirecek? Temel sorunu açıkça dile getirdi

Portekiz milli takımının yeni teknik direktörü Jorge Jesus; taktik, oyun sistemi ve oyuncu kullanımı konusundaki vizyonunu açıkladı. Ona göre modern futbolda belirleyici olan, hazır bir şemaya körü körüne bağlı kalmak değil, oyuncuların özelliklerine uygun bir fikir yaratmaktır.

Jesus, özellikle 4-3-3 dizilişindeki geleneksel üçlü merkez orta saha modeline bakış açısını gizlemedi.

«Futbol artık takımların ve teknik direktörlerin oyunu»

Jorge Jesus, futbolun son yıllarda büyük bir değişim geçirdiğini vurguladı. Artık sonuç sadece bireysel yıldızlara değil, takım oyununa ve teknik direktörün fikirlerine de bağlı.

«Günümüzde futbol giderek daha fazla takım oyununa dönüşüyor. Çok büyük bir devrim yaşadı çünkü futbol artık takımların ve teknik direktörlerin oyunu» dedi.

Teknik direktöre göre her takım sahada boş alanları azaltmaya, kendi hücum sayısını artırmaya ve rakibe mümkün olduğunca az pozisyon vermeye çalışıyor.

Jesus 4-3-3 dizilişini eleştirdi

Portekiz'in hocası, 4-3-3 dizilişinde üç merkez orta saha oyuncusuyla oynamayı onaylamadığını açıkça belirtti.

Ona göre takımın ihtiyacı olan şey, sabit kalan oyuncular değil; pozisyon değiştirebilen, hareketli ve dinamik orta saha oyuncularıdır.

«4-3-3 dizilişinde üç merkez orta saha oyuncusuyla oynamanın taraftarı değilim. Hareketli ve dinamik orta saha oyuncularını daha çok seviyorum» dedi Jesus.

Portekizli yıldızlar hakkında soru işareti bıraktı

Teknik direktör, Portekiz kadrosunda dünyanın en iyi orta saha oyuncularının bulunduğunun sıkça söylendiğini hatırlattı. Ancak oyuncuların kulüplerindeki oyun modelleri ile milli takımdaki görevleri arasında fark olduğunu vurguladı.

Jesus, iki oyuncunun «PSG»de, bir diğerinin ise «Manchester United»da oynadığına işaret etti. Ona göre «PSG»deki taktik fikirler, Portekiz milli takımındaki imkanlardan farklı.

«PSG'de oyunu bireysel yetenekleriyle kontrol eden üç hücum oyuncusu var. Portekiz'de ise durum böyle değildi» dedi.

Yeni teknik direktörün temel prensibi

Jesus'a göre teknik direktör, kendi fikrini oyunculara zorla kabul ettirmemelidir. Aksine taktik, kadrodaki oyuncuların güçlü yönlerini ortaya çıkarmaya hizmet etmelidir.

«Oyuncuların özelliklerine uygun fikirleri uygulamak gerekir. Teknik direktör oyunculara yardımcı olmaya çalışmalıdır» dedi Portekiz teknik direktörü.

Milli takım oyuncularının üst düzey seviyede olduğunu ve ihtiyaç duyduklarında onlara destek olmaya hazır olduğunu ekledi.

Jesus'un bu sözleri, Portekiz milli takımında yeni bir taktik dönemin başladığının habercisi. Şimdi asıl soru, fikirlerinin sahada ne kadar hızlı işleyeceği?

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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