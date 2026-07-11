Britanya'da korkunç cinayet: Ünlü siyasetçi Ann Widdecombe evinde öldürüldü

Büyük Britanya'da Sağcı muhafazakar görüşleriyle tanınan ünlü siyasetçi ve eski milletvekili Ann Widdecombe, evinde ölü bulundu. Bu korkunç olay, ülkedeki tüm siyasi çevreleri şoke etti. Polis, cinayet şüphesiyle 26 yaşındaki bir erkeği gözaltına alsa da, suçun siyasi bir motivasyon veya terörle bağlantılı olmadığı belirtiliyor. Zamin.uz cinayetin detaylarını ve İngiliz yönetiminin tepkilerini derledi.

Cinayetin detayları ve şüpheli

İngiliz kolluk kuvvetleri, korkunç olayla ilgili ilk resmi bilgileri açıkladı:

78 yaşındaki Ann Widdecombe'un cansız bedeni, 9 Temmuz'da İngiltere'nin güneybatısındaki Devon bölgesinde, Dartmoor Milli Parkı yakınlarındaki Haytor Vale köyünde bulunan evinde bulundu.

Kolluk kuvvetleri, şüphelinin yakalanmasının ardından 10 Temmuz'da olayla ilgili resmi açıklama yaptı.

Cinayet şüphelisi 26 yaşındaki erkek, Newton Abbot şehrinde tutuklandı.

Devon ve Cornwall Polisi Başkomiseri Matt Longman, maktulün ağır yaralar aldığını belirtti.

Polis, şüphelinin İngiliz vatandaşı olduğunu ve suçun terör eylemi veya siyasi motivasyonlarla bağlantılı olmadığına dair ön bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Soruşturma devam ediyor.

Ann Widdecombe kimdir? (Siyasi kariyeri)

Ann Widdecombe, İngiliz siyaset sahnesinde uzlaşmaz ve kararlı görüşleriyle tanınıyordu:

Parlamento kariyeri: 1987-2010 yılları arasında Muhafazakar Parti'den Avam Kamarası milletvekili olarak görev yaptı.

Hükümetteki rolü: 1990-1997 yılları arasında John Major hükümetinde sosyal güvenlik, istihdam ve içişleri bakanlıklarında bakan yardımcısı olarak görev aldı.

Kararlı duruşu: Kadınların kürtaj hakkının genişletilmesine ve ötenazinin yasallaştırılmasına karşı çıktı, ancak ülkede idam cezasının geri getirilmesini savundu.

Brexit ve son yıllar: Parlamentodan ayrıldıktan sonra televizyondaki popüler reality şovlara katıldı. Daha sonra Nigel Farage liderliğindeki Brexit Party bünyesinde Avrupa Parlamentosu milletvekili oldu. 2023 yılından itibaren ise göçmen karşıtı sert politikalarıyla bilinen Reform UK partisinin aktif bir temsilcisi ve konuşmacısı olarak çalışıyordu.

Resmi Londra'nın tepkisi: Ülke şokta

Siyasetçinin ölümünün ardından Büyük Britanyamevcut ve eski liderleri taziyelerini iletti:

Keir Starmer (Büyük Britanya Başbakanı): «Bu çok korkunç bir haber. Ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ann Widdecombe, uzun yıllar boyunca İngiliz siyasetinde önemli bir yere sahip olan bir isimdi.» Başbakan ayrıca, ülke milletvekillerinin güvenliğinin devlet için öncelikli olduğunu vurgulayarak, siyasi görüşlerden bağımsız olarak ortak değerlerin korunması çağrısında bulundu.

Nigel Farage (Reform UK Partisi Lideri): Siyasetçinin ölümünün kendisini derinden sarstığını belirterek, kamuoyunda aktif olan kişilerin hayatının giderek daha tehlikeli hale geldiğine dikkat çekti.