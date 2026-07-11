“Herkesten özür dilerim”: Vinícius Brezilya’nın mağlubiyeti hakkında

Brezilya milli takımı forveti Vinícius Júnior Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından ilk kez taraftarlara yönelik bir açıklama yaptı. "Pentacampeones", turnuvanın son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na beklenmedik bir şekilde erken veda etmişti. Zamin.uz futbolcunun mağlubiyet sonrası yaşadığı acı dolu tepkiyi sunuyor.

Vinícius, resmi sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek turnuva sonucundan duyduğu büyük hayal kırıklığını gizlemedi. Bu ağır darbeyi sindirmenin ve kendine gelmenin birkaç gününü aldığını belirtti.

Vinícius Júnior'un sosyal medyadaki açıklamasından: “Neredeyse dört yıl geçti ve ben yine bir Dünya Kupası'ndaki acı verici bir mağlubiyetten sonra neler yazacağımı düşünüyorum. Her yaştan bu kadar çok insanın bana inandığını, hayalimizi paylaştığını ve desteklediğini gördükten sonra sessiz kalmak adil olmazdı.

Milli takım formasını giymek hayatımdaki en büyük onur. Dünya Kupası'ndan son 16 turunda elenmek ise tarif etmesi zor, acı verici bir duygu. Ne kadar hazırlandığımı, ne kadar odaklandığımı, bu turnuvayı sizler ve ailem için ne kadar istediğimi çok iyi biliyorum. Hayal kırıklığı hissi tarif edilemez. Daha fazlasını başarabilecek bir takıma sahiptik ama bunu başaramadık. Herkesten özür dilerim ve hayalimiz olan dünya futbolunun zirvesine dönmek için mücadele etmeye devam edeceğim.”