“Herkesten özür dilerim”: Vinícius Brezilya’nın mağlubiyeti hakkında

·41·Spor
“Herkesten özür dilerim”: Vinícius Brezilya’nın mağlubiyeti hakkında

Brezilya milli takımı forveti Vinícius Júnior Dünya Kupası'ndaki başarısız performansın ardından ilk kez taraftarlara yönelik bir açıklama yaptı. "Pentacampeones", turnuvanın son 16 turunda Norveç'e 2-1 yenilerek 2026 Dünya Kupası'na beklenmedik bir şekilde erken veda etmişti. Zamin.uz futbolcunun mağlubiyet sonrası yaşadığı acı dolu tepkiyi sunuyor.

“Bunu kabullenmek birkaç günümü aldı”

Vinícius, resmi sosyal medya hesabından taraftarlara seslenerek turnuva sonucundan duyduğu büyük hayal kırıklığını gizlemedi. Bu ağır darbeyi sindirmenin ve kendine gelmenin birkaç gününü aldığını belirtti.

Vinícius Júnior'un sosyal medyadaki açıklamasından: “Neredeyse dört yıl geçti ve ben yine bir Dünya Kupası'ndaki acı verici bir mağlubiyetten sonra neler yazacağımı düşünüyorum. Her yaştan bu kadar çok insanın bana inandığını, hayalimizi paylaştığını ve desteklediğini gördükten sonra sessiz kalmak adil olmazdı.

Milli takım formasını giymek hayatımdaki en büyük onur. Dünya Kupası'ndan son 16 turunda elenmek ise tarif etmesi zor, acı verici bir duygu. Ne kadar hazırlandığımı, ne kadar odaklandığımı, bu turnuvayı sizler ve ailem için ne kadar istediğimi çok iyi biliyorum. Hayal kırıklığı hissi tarif edilemez. Daha fazlasını başarabilecek bir takıma sahiptik ama bunu başaramadık. Herkesten özür dilerim ve hayalimiz olan dünya futbolunun zirvesine dönmek için mücadele etmeye devam edeceğim.”

Vinícius'un açıklamasındaki 3 ana nokta

Futbolcunun açıklaması taraftarlar için hem üzücü hem de umut verici bir tondaydı:

  • Milli gurur: Mağlubiyete rağmen Vinícius, Brezilya milli takımının onurunu korumanın hayatındaki en büyük gurur olmaya devam edeceğini belirtti.

  • Sorumluluk ve özür: Forvet, takımın çok daha yüksek sonuçlara ulaşabilecek kapasitede olduğunu kabul etti ve beklenen oyunu sergileyemedikleri için tüm futbolseverlerden resmen özür diledi.

  • Geleceğe dair söz: Brezilyalı yıldız sessiz kalmayacağını, hayalleri uğruna durmayacağını ve takımı yeniden dünya futbolunun zirvesine taşımak için sonuna kadar savaşacağını vurguladı.

Vinícius JúniorBrezilyaDünya KupasıFutbolMilli Takım
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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