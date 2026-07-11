28 gol atan Özbek golcü yeni kulübüne transfer oldu
Özbekistan milli takımı forveti Sherzod Temirov, kariyerine Irak Ligi'nde devam edecek. Geçen sezonun en üretken golcülerinden biri olan futbolcu, yeni kulübüyle resmi sözleşme imzaladı.
28 golle ligin gol kralı olan Temirov, artık Irak Premier Ligi'nin bir başka takımının formasını terletecek.
Sherzod Temirov, Zakho'ya transfer oldu
Irak'ın Zakho kulübü basın servisinin açıklamasına göre, Özbek forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Anlaşmanın mali detayları henüz açıklanmadı.
Geçen sezonun en iyi golcüsü olmuştu
Sherzod Temirov, 2025/26 sezonunu Erbil formasıyla geçirdi ve yüksek bir performans sergiledi.
Lig boyunca:
28 gol attı;
turnuvanın gol kralı oldu;
Özbekistan milli takımına çağrılmaya devam etti.
Bu başarılı performansının ardından başka kulüplerin de kendisine ilgi gösterdiği yönünde haberler çıkmıştı.
Yeni takımı nasıl bir sonuç elde etti?
Temirov'un yeni kulübü Zakho, geçen sezon Irak Ligi'ni 53 puanla 9. sırada tamamladı.
Takım 38 hafta boyunca:
14 galibiyet aldı;
11 maçtan beraberlikle ayrıldı;
13 kez mağlup oldu.
Temirov'dan yeni sezonda neler bekleniyor?
Ligin gol kralı olarak Zakho'ya gelen Sherzod Temirov'dan yeni takımında da yüksek performans beklenmesi oldukça doğal.
Özbek forvetin golleri, Zakho'nun üst sıralar için mücadele etmesine yardımcı olabilecek mi, bunu yeni sezon maçları gösterecek.
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