De la Fuente'den Fransa'ya meydan okuma: «Bunu sadece biz yapabiliriz»

·52·Spor
De la Fuente'den Fransa'ya meydan okuma: «Bunu sadece biz yapabiliriz»

İspanya milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Maçın ardından teknik direktör Luis de la Fuente, takımının karakteri, galibiyet golünün sahibi Mikel Merino ve Fransa ile oynanacak yarı final mücadelesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İspanyol çalıştırıcı, rakibine duyduğu saygıyı dile getirse de yarı final öncesi takımının şansına olan güveninin çok yüksek olduğunu gizlemedi.

«Farklı kazanabilirdik»

Belçika karşılaşması İspanya için kolay geçmedi. Buna rağmen de la Fuente, takımının galibiyeti sonuna kadar hak ettiğini vurguladı.

«Bu, her türlü durumda takımımızın karakterini ortaya koyuyor. Bir kez daha gelişmeye ve daha da güçlenmeye çalışan bir takıma liderlik etmekten gurur duyuyorum» dedi.

Ona göre İspanya, maç boyunca daha farklı bir skorla galip gelmek için yeterli pozisyonlar üretti.

«Farklı kazanmak için gerekenin fazlasını yaptık. Ancak kazanmanın ne kadar zor olduğunu da anlamak gerekiyor» diye ekledi.

Merino yine kilit isim oldu

İspanya'ya galibiyeti getiren golü Mikel Merino kaydetti. De la Fuente, orta saha oyuncusunun çok yönlülüğüne ve takım sistemindeki yerine özel bir parantez açtı.

«Çok fazla özelliğe sahip. Mikel, herhangi bir milli takımda veya kulüpte oynayabilirdi. Takımımıza ve oyun sistemimize tamamen uyum sağlıyor» dedi.

Ayrıca Merino'nun ihtiyaç duyulduğu her an takıma yardım etmeye hazır olduğunu belirtti.

Sıradaki rakip Fransa

İspanya, yarı finalde Fransa milli takımı ile karşılaşacak. De la Fuente, bu maç öncesi rakibinin gücünü kabul etse de takımının galibiyet için her şeyini ortaya koyacağını ifade etti.

«Fransa'yı yenmek için çok çalışacağız. Onlar da aynı zihniyette olacaklar» dedi.

Ardından yarı final öncesi en iddialı sözünü söyledi:

«Biz dünyada Fransa'yı üst üste iki kez yenebilecek tek takımız.»

Final yolunda büyük kapışma

İspanya ile Fransa arasındaki yarı finalin, turnuvanın en çok beklenen maçlarından biri olması bekleniyor.

Bir tarafta top hakimiyeti ve teknik futbola dayanan İspanya, diğer tarafta ise hız ve bireysel yeteneklere sahip Fransa sahada olacak. De la Fuente'nin cesur açıklaması sahada karşılığını bulacak mı, bunu kritik maç gösterecek.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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