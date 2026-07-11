Sadio Mane, Senegal milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı

·34·Spor
Sadio Mane, Senegal milli takım kariyerini noktaladığını açıkladı

Senegal futbolunun efsanesi ve kıtanın en parlak yıldızlarından biri olan Sadio Mane, uluslararası kariyerini resmen noktaladığını duyurdu. 34 yaşındaki forvet, bu kararı Senegal milli takımının Dünya Kupası'ndaki mücadelesinin sona ermesinin ardından aldı. "Teranga Aslanları" formasıyla 14 yıl boyunca ter döken futbolcu, ülkesinin tarihindeki en başarılı dönemin ana aktörü olmaya devam edecek. Bu haberi Goal.com bildiriyor. aktarıyor.

Le Quotidien gazetesinin haberine göre Mane, bu kararını Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'nın son 16 turunda Belçika'ya karşı alınan (2-3) acı mağlubiyetin ardından açıkladı. Dakar'dan gönderdiği veda mektubunda futbolcu, halkından beklenen sonuçlara ulaşılamadığı durumlar için özür diledi ve milli formayı giydiği her saniye elinden gelenin en iyisini yaptığını vurguladı.

"Şunu bilin ki, bu bayrak için her şeyimi feda ettim. Her zaman tüm gücümü verdim ve vatanımız için sıkı bir şekilde mücadele ettim," ifadelerini kullandı Sadio Mane mesajında. Ayrıca uzun yıllar boyunca kendisine destek veren taraftarlara minnettarlığını dile getirerek, onların desteğinin başarılarının temel itici gücü olduğunu belirtti.

Efsanevi miras ve unutulmaz zaferler

Mane, Senegal milli takımı formasıyla toplam 130 maça çıktı. Uluslararası düzeydeki en büyük başarısı olarak Afrika Uluslar Kupası'ndaki zaferleri gösteriliyor. 2025 yılındaki finalde yaşanan protestolar ve hakem kararlarına yönelik itirazlar nedeniyle son şampiyonluk unvanıyla ilgili tartışmalı durumlar ortaya çıksa da, Sadio modern Afrika futbolunun gerçek bir sembolü olmaya devam edecek.

2026 Dünya Kupası'nda Mane, sakatlıktan yeni çıkmış olması nedeniyle en iyi formunu sergileyemedi. Buna rağmen takım kaptanı olarak sahada ve soyunma odasında liderlik özelliklerini göstererek genç futbolculara örnek oldu. Onun ayrılışı, Senegal futbolunda koca bir dönemin kapandığının göstergesidir.

Forvet oyuncusu kramponlarını asmış olsa da spordan tamamen kopmaya niyeti yok. Mane, gelecekte tecrübelerini ulusal futbolun gelişimi için kullanmaya hazır olduğunu belirtti. Teknik ekipte, teknik direktör olarak veya futbol yönetim organlarında görev alma niyetini açıkladı. Bu durum, Senegal futbolu taraftarları için efsanenin yeni bir kimlikle geri döneceğine dair umut veriyor.

Sadio ManeSenegalFutbolTransferЖаҳон Чемпионати
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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