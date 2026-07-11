Manchester United, Andrey Santos transferi için 50 milyon sterlin harcamaya yakın

·34·Spor
Manchester United, Andrey Santos transferi için 50 milyon sterlin harcamaya yakın

İngiliz kulübü Manchester United'ın, Chelsea orta sahası Andrey Santos'un transferi konusunda anlaşmaya vardığına dair haberler futbol kamuoyunda büyük tartışmalara yol açıyor. Sky Sports'un bildirdiğine göre, "Kırmızı Şeytanlar" 22 yaşındaki Brezilyalı oyuncu için 50 milyon sterlin ödemeye hazır. Ancak kulübün eski yıldızları ve uzmanlar bu transferi büyük bir risk olarak değerlendiriyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Manchester United efsanesi Nicky Butt, bu satın almayı anlamsız olarak nitelendirdi. Ona göre Andrey Santos, Old Trafford'da ilk 11'de oynayacak seviyeye ulaştığını henüz kanıtlayamadı. Butt, bu kadar yüksek bir bedelle gelen bir oyuncunun yedek kulübesinde oturmak için değil, takımın oyununu hemen güçlendirmek için alınması gerektiğini vurguladı.

Uzmanların şüphesi ve transfer analizi

Nicky Butt, Paddy Power'a verdiği röportajda transfer bedeli ile oyuncunun tecrübesi arasındaki dengesizliğe dikkat çekti. Eski orta saha oyuncusu, "Eğer 25-30 milyon sterline alınsaydı, bu anlaşılabilirdi. Ancak 50 milyon sterlin ödeniyorsa, hemen ilk 11'de sahaya çıkması şart. Onun maçlarını birkaç kez izledim ama hayranlık uyandırıcı bir yanını göremedim" dedi.

Ayrıca Butt, geçen sezon Chelsea formasıyla sadece 13 maçta görev alan bir oyuncunun Manchester United gibi bir kulübü kurtarabileceğine inanmıyor. Ona göre kulüp, hazır bir yıldız değil, henüz kendini kanıtlamamış bir "potansiyel" satın alıyor. Bu durum, takımın mevcut durumu göz önüne alındığında riskli bir karar olabilir.

Sadece Manchester United cephesi değil, Chelsea ve Arsenal'in eski oyuncusu Emmanuel Petit de bu transfere şüpheyle yaklaşıyor. Petit, BOYLE Sports'a verdiği röportajda, Andrey Santos'un Manchester United'daki baskıya ve Şampiyonlar Ligi seviyesindeki taleplere dayanabilmesi için zihinsel olarak tamamen yenilenmesi gerektiğini belirtti.

Manchester United'ın merkez orta saha hattında sorunlar yaşadığı bir dönemde, genç ve tecrübesiz bir oyuncuya bu kadar büyük bir yatırım yapılması, takımın gelecek sezonki sonuçlarını doğrudan etkileyebilir. Kulüp yönetimi henüz resmi bir açıklama yapmadı ancak görüşmelerin son aşamada olduğu söyleniyor.

Манчестер ЮнайтедChelseaAndrey SantosTransferАнглия Премер-лигаси
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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