Benfica Joao Palhinha transferi için harekete geçti: Marco Silva eski öğrencisini bekliyor

Portekiz'in Benfica kulübü, kadrosunu güçlendirmek adına ciddi bir adım atmaya hazırlanıyor. Takımın yeni teknik direktörü Marco Silva, şu anda Bayern Münih forması giyen eski öğrencisi Joao Palhinha ile yeniden çalışmak istiyor. Bu transfer, takımın orta sahasını güçlendirmek için ana hedef olarak belirlendi. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Edinilen bilgilere göre, Tottenham'ın geçen sezonu Londra'da kiralık geçiren futbolcunun bonservisini alma hakkından vazgeçmesinin ardından Benfica bu durumdan yararlanmak istiyor. Goal.com'un haberine göre, Marco Silva ile Joao Palhinha arasındaki güçlü bağ, bu transferin gerçekleşmesinde belirleyici rol oynayabilir. İkili daha önce İngiltere Premier Ligi'nde Fulham takımında birlikte başarılı bir dönem geçirmişti.

Finansal engeller ve müzakere süreci

Şu anda Lizbon kulübünün yönetimi, özellikle Rui Costa ve Mario Branco, bu transferin mali boyutlarını inceliyor. Bayern Münih, 2024 yılında futbolcu için 50 milyon avro harcamıştı ancak Alman devi şu anda 20 milyon avro civarındaki teklifleri değerlendirmeye hazır. Bu Benfica için uygun bir fırsat olsa da, futbolcunun yüksek maaşı kulüp bütçesini zorlayabilir.

A Bola gazetesinin haberine göre, Benfica yönetimi transferi gerçekleştirmek için kiralama seçeneğini de değerlendiriyor. Buna göre futbolcu önce kiralanacak ve daha sonra sözleşmeye zorunlu satın alma opsiyonu eklenecek. Bu yöntem, kulübün finansal istikrarı koruyarak kadrosunu güçlendirmesine olanak tanıyacak.

Rekabet ve taktiksel önem

Joao Palhinha için sadece Portekiz kulübü değil, İtalya'dan Juventus ve Milan takımları da ilgi gösteriyor. Ancak futbolcunun ülkesine dönme isteğinin Benfica'nın lehine olması bekleniyor. Marco Silva, 31 yaşındaki ön liberoyu sadece duygusal nedenlerle değil, takımın oyunundaki taktiksel boşlukları doldurmak için istiyor.

Teknik direktöre göre Palhinha, savunma hattına istikrar getirecek ve hücum oyuncularının daha özgür hareket etmesine zemin hazırlayacak. Takım halihazırda Clement Lenglet ve Jakub Kaminski gibi oyuncularla sözleşme imzaladı ancak orta saha Silva'nın ana önceliği olmaya devam ediyor.

Transferin son aşamaya gelmesi için Benfica'nın birkaç oyuncusunu satması ve maaş bütçesinde yer açması gerekiyor. Tüm mali konular olumlu çözülürse, Portekiz milli takımı oyuncusu yakın zamanda Lizbon'un yolunu tutabilir. Bu transferin Benfica'ya sadece yerel ligde değil, Şampiyonlar Ligi maçlarında da büyük katkı sağlayacağı şüphesiz.